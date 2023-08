Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή ιδιωτικού τζετ σε αυτοκινητόδρομο στα περίχωρα της Κουάλα Λουμπούρ, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές της Μαλαισίας.

Το αεροσκάφος τύπου Beechcraft 390 Premier 1 είχε απογειωθεί από τη νήσο Λανγκάουι με έξι επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος. Καθώς προσέγγιζε το αεροδρόμιο Σουλτάν Αμπντούλ Αζίζ Σαχ, διεκόπη η επικοινωνία του με τον πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και λίγο αργότερα συνετρίβη σε παρακείμενο αυτοκινητόδρομο, παρασύροντας ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσικλέτα.

Οι οκτώ επιβαίνοντες στο μοιραίο αεροσκάφος, ο οδηγός του αυτοκινήτου και ο αναβάτης της μοτοσικλέτας βρήκαν ακαριαίο θάνατο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας στην πολιτεία Σελάνγκορ τόνισε πως ο πιλότος του μοιραίου αεροσκάφους δεν είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου, ενώ είχε λάβει άδεια για να προσγειωθεί.

Ο Μοχάμαντ Χασίμ, πρώην αξιωματικός της μαλαισιανής Πολεμικής Αεροπορίας, είδε έναν «ασυνήθιστο» ελιγμό του αεροσκάφους και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα άκουσε την «ισχυρή έκρηξη». «Έτρεξα στο σημείο και είδα τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Είδα επίσης ένα ανθρώπινο σώμα στις φλόγες. Δεν μπορούσα να κάνω το παραμικρό», είπε σε δημοσιογράφους.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Μαλαισίας διενεργεί έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος.

