Οι χώρες του Κόλπου, που έχουν δεχθεί επιθέσεις από ιρανικούς πυραύλους και drones αναζητούν μισθοφόρους και τεχνικούς, όπως αποκάλυψαν στο Middle East Eye δύο πηγές με γνώση του ζητήματος.

Οι ιρανικές επιθέσεις σε στρατηγικούς στόχους -όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές- αλλά και σε πόλεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ και το Κατάρ, ανάγκασαν τις χώρες αυτές να επανεξετάσουν τις αμυντικές δυνατότητές τους, καθώς πολλά ιρανικά βλήματα συνεχίζουν να πλήττουν κτήρια και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Η Τεχεράνη εξαπέλυσε τις επιθέσεις ως απάντηση στους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, οι οποίοι ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα «αόρατα» drones Shahed

Παρότι οι χώρες του Κόλπου διαθέτουν συστήματα αεράμυνας που είναι αποτελεσματικά απέναντι σε βαλλιστικούς πυραύλους, τα ιρανικά drones Shahed λόγω του μικρού μεγέθους τους και της δυσκολίας εντοπισμού τους από τα ραντάρ, μπορούν να τα παρακάμψουν. Μόνο ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματικό απέναντι σε αυτά τα χαμηλού κόστους drones.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χρησιμοποιούν συστήματα Thaad, ενώ το Κατάρ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ χρησιμοποιούν τόσο τα συστήματα αεράμυνας Patriot, όσο και τον πιο προηγμένο αναχαιτιστή PAC-3 MSE.

Τι προσωπικό αναζητούν οι χώρες του Κόλπου

Σύμφωνα με πηγές με βαθιά γνώση του μισθοφορικού κλάδου, οι χώρες του Κόλπου έχουν αρχίσει να αναζητούν χειριστές ραντάρ, πληρώματα συντήρησης εδάφους, ομάδες ασφάλειας εγκαταστάσεων και ειδικούς στα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν προστασία κατά τη διάρκεια ενεργών επιχειρήσεων. Παράλληλα, αναζητούν και πιλότους, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Σχετικά αιτήματα έχουν διαβιβαστεί μέσω διαμεσολαβητών σε ορισμένες εταιρείες μισθοφόρων.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για τις συγκεκριμένες χώρες που ζητούν προσωπικό, αλλά από την Ευρώπη η ζήτηση αφορά κυρίως ειδικούς συστημάτων», δήλωσε μία από τις πηγές στο Middle East Eye. «Ωστόσο, πρόκειται περισσότερο για μια κίνηση με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, παρά για άμεση αντίδραση στην τρέχουσα κατάσταση».

Πηγή του κλάδου, η οποία έχει συμφωνήσει να συνεργαστεί με μία από τις χώρες του Κόλπου, ανέφερε ότι πολλοί συνταξιούχοι Αμερικανοί και Βρετανοί στρατιωτικοί ή σύμβουλοι πληροφοριών αποδείχθηκαν «αναποτελεσματικοί» και οι χώρες του Κόλπου αναζητούν πλέον προσωπικό από χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία, όπως το Πακιστάν και η Αίγυπτος. Οι περισσότερες θέσεις που θα ανοίξουν στην Ευρώπη θα αφορούν μηχανικούς και ειδικούς συστημάτων.

Η άμυνα είναι η βασική προτεραιότητα

«Η βασική τους προτεραιότητα είναι η άμυνα», δήλωσε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι οι χώρες του Κόλπου έχουν πλέον συνειδητοποιήσει τις συστημικές αδυναμίες τους.

Σύμφωνα με άλλη πηγή, οι χώρες του Κόλπου εξετάζουν επίσης την πιθανότητα απόκτησης δευτερευόντων συστημάτων που θα είναι συμβατά με τα αμερικανικά, καθώς και μικρότερα συστήματα «kill-web» που συνδυάζουν δυνατότητες ανταλλαγής και αξιοποίησης πληροφοριών σε διαφορετικά πεδία, όπως στεριά, θάλασσα, αέρας και κυβερνοχώρος. Η πηγή σχολίασε ότι, αν και δεν τίθεται απαραίτητα υπό αμφισβήτηση η αποτελεσματικότητα της αμερικανικής ομπρέλας προστασίας, υπάρχουν παράπονα σχετικά με την έκτασή της.

Οι χώρες του Κόλπου αναζητούν άτομα με εμπειρία, καθώς η εκπαίδευση κάποιου από το μηδέν έως το επίπεδο που απαιτούν αυτά τα συστήματα, είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και πολύ δαπανηρή, «και είναι σαφές ότι οι χώρες αυτές δεν διαθέτουν τέτοιο χρονικό περιθώριο», ανέφερε η δεύτερη πηγή.

Είχαν δείξει υπερβολική εμπιστοσύνη σε Αμερικανούς και Βρετανούς συμβούλους

Πάντως, η ίδια πηγή επέκρινε τις χώρες του Κόλπου επειδή είχαν δείξει υπερβολική εμπιστοσύνη σε Αμερικανούς και Βρετανούς συμβούλους και σε συστήματα, με αποτέλεσμα να εφησυχάσουν: «Πίστευαν ότι ήταν απολύτως ασφαλείς. Δεν δέχονταν καμία κριτική πάνω σε αυτό το ζήτημα. Απέρριψαν δεκάδες προτάσεις. Τώρα τα τηλέφωνά μας δεν σταματούν να χτυπούν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: Middle East Eye