Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση ενόπλου σε αυτοκινητόδρομο στα προάστια της Ιερουσαλήμ, κοντά στον εβραϊκό οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, ανακοίνωσε υπηρεσία πρώτων βοηθειών του Ισραήλ.

«Ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε η υπηρεσία.

Israeli soldiers brutally beat a Palestinian youth whilst detaining him in Issawiya village, occupied city of Jerusalem. pic.twitter.com/enXvcWCa66

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) February 21, 2024