Νέο αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 03:45 το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου στην καρδιά της Ιερουσαλήμ, όταν οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 33χρονο Παλαιστίνιο.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Ισραήλ, ο άνδρας επιχείρησε να εξαπολύσει επίθεση με μαχαίρι εναντίον αστυνομικών κοντά στην ιστορική Πύλη της Δαμασκού.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη χρονική συγκυρία, μόλις λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των μεγάλων ετήσιων εβραϊκών γιορτών, με τις αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.

Αποκλεισμός της περιοχής

Την είδηση του θανάτου του Παλαιστινίου επιβεβαίωσε και το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, μεταδίδοντας ότι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από πυρά «κοντά στην Πύλη της Δαμασκού, στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ, νωρίς το πρωί της Παρασκευής».

Παράλληλα, το παλαιστινιακό πρακτορείο ανέφερε ότι αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ισχυρές δυνάμεις της ισραηλινής αστυνομίας απέκλεισαν πλήρως την ευρύτερη περιοχή γύρω από την Πύλη της Δαμασκού, διακόπτοντας την κυκλοφορία των πεζών και διεξάγοντας ερεύνηση του χώρου.

Στα ύψη η ένταση ενόψει των μεγάλων Εβραϊκών γιορτών

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα μέτρα ασφαλείας στην Ιερουσαλήμ είναι ήδη δρακόντεια.

Ενόψει της έναρξης του Εβραϊκού Νέου Έτους (Rosh Hashanah) στις 11 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες πιστοί συγκεντρώνονται κάθε βράδυ για προσευχές στο Τείχος των Δακρύων (Δυτικό Τείχος), τον ιερότερο τόπο λατρείας του Ιουδαϊσμού που συνορεύει με την Παλιά Πόλη.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, κατά τη διάρκεια των τριών εβδομάδων που διαρκούν οι μεγάλες εβραϊκές εορτές, το κλίμα στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ οξύνεται σημαντικά, αντίστοιχα με όσα καταγράφονται κατά τη διάρκεια του μουσουλμανικού ιερού μήνα του Ραμαζανιού, αυξάνοντας τον φόβο των αρχών για ενδεχόμενο κύμα νέων επιθέσεων.