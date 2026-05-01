Ιερουσαλήμ: Ένα βίντεο που προκαλεί αποτροπιασμό κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τη στιγμή της απρόκλητης επίθεσης που δέχθηκε μια 48χρονη Γαλλίδα μοναχή στο Όρος Σιών, σε μικρή απόσταση από το Υπερώο.

Το θύμα, η οποία είναι αναγνωρισμένη ερευνήτρια στη Γαλλική Βιβλική και Αρχαιολογική Σχολή της Ιερουσαλήμ (EBAF), δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από έναν 36χρονο Ισραηλινό το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης. Όπως φαίνεται στο οπτικοακουστικό υλικό, ο δράστης την έριξε με δύναμη στο έδαφος και άρχισε να την κλωτσά, τραυματίζοντάς την στο πρόσωπο.

Η σωτήρια παρέμβαση και η σύλληψη

Η βιαιότητα του περιστατικού θα μπορούσε να είχε χειρότερη εξέλιξη, αν δεν επενέβαινε άμεσα ένας τουρίστας που βρισκόταν στο σημείο. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβασή του, ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ η μοναχή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 36χρονου την επόμενη ημέρα (Τετάρτη).

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας την πράξη «επαίσχυντη». Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι τέτοια περιστατικά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις αξίες του σεβασμού και της θρησκευτικής ελευθερίας που πρεσβεύει η χώρα.

