Μια εικόνα, ένα βίντεο που ούτε οι φανατικοί υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, οι οπαδοί του MAGA (Make America Great Again) θα μπορούσαν να φανταστούν από το εσωτερικό του γραφείου του Δημάρχου, Ζοχράν Μαμντάνι.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος είναι μουσουλμάνος, και άλλοι εργαζόμενοι, στο Δημαρχείο, συμμετέχουν στην προσευχή του Μαγκρίμπ (προσκύνημα σε χαλιά), αναφωνώντας «Allahu Akbar» (Ο Θεός είναι μεγάλος) και στη συνέχεια κάθονται στα χαλιά για το δείπνο Ιφτάρ της νηστείας του Ραμαζανιού.

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση είναι πολλά. Άλλα υποστηρικτικά στον Ζοχράν Μαμντάνι, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με φανατικούς Εβραίους στο γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι αυτό η Αμερική.

Η Αμερική όμως είναι αυτό…

