Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, ο Χάλεντ Μεσάαλ (φωτό), δήλωσε σήμερα ότι η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα εγκαταλείψει τα όπλα της και θα απορρίψει κάθε ξένη κυριαρχία στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τις εκκλήσεις περί αφοπλισμού από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Η ποινικοποίηση της αντίστασης και των όπλων της και αυτών που την πραγματοποιούν είναι κάτι που δεν πρέπει να δεχθούμε», δήλωσε ο Χάλεντ Μεσάαλ σε συνέδριο στη Ντόχα, προσθέτοντας ότι ο οπλισμός της Χαμάς είναι αναπόσπαστο μέρος της «αντίστασης» κατά του Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη.

«Όσο υπάρχει κατοχή, υπάρχει αντίσταση. Η αντίσταση είναι το δικαίωμα των λαών υπό κατοχή…Είναι κάτι για το οποίο τα έθνη είναι περήφανα», δήλωσε ο Μεσάαλ, πρώην επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς που αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνος για το γραφείο διασποράς της οργάνωσης.

Μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου, το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που έχει στόχο να δώσει οριστικό τέλος στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, εισήλθε στα μέσα Ιανουαρίου στη δεύτερη του φάση, που προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης και την προοδευτική απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα.

Ωστόσο η Χαμάς, που κυβερνά τον θύλακα από το 2007, έχει καταστήσει τον αφοπλισμό της κόκκινη γραμμή, χωρίς να αποκλείει να παραδώσει τα όπλα της σε μια μελλοντική αρχή στα χέρια των Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, η ισλαμιστική οργάνωση έχει ακόμα 20.000 μαχητές και δεκάδες χιλιάδες όπλα στη Γάζα.

Η διακυβέρνηση του εδάφους θα ανατεθεί, σε μια μεταβατική φάση, σε μία επιτροπή 15 Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, υπό την επίβλεψη του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χαλέντ Μεσάαλ κάλεσε σήμερα το «Συμβούλιο Ειρήνης» να υιοθετήσει μια «ισορροπημένη προσέγγιση» που θα επιτρέψει την ανοικοδόμηση της Γάζας και την εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η Χαμάς δεν θα δεχθεί «ξένη κυριαρχία».

«Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να κυβερνώνται από Παλαιστίνιους. Η Γάζα ανήκει στον λαό της Γάζας και στην Παλαιστίνη. Δεν θα αποδεχθούμε ξένη κυριαρχία», δήλωσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ