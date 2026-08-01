Μια συναρπαστική παλαιοντολογική ανακάλυψη φέρνει στο φως διεθνής ομάδα επιστημόνων, με επικεφαλής τον Δρ. Γεώργιο Γεωργαλή.

Στην Κεντρική Μικρά Ασία εντοπίστηκε απολίθωμα ιγκουάνα ηλικίας 44 εκατομμυρίων ετών, το οποίο αποτελεί το πρώτο εύρημα ερπετού στη «Βαλκανατολία», τη «χαμένη ήπειρο» που περιελάμβανε τον ελλαδικό χώρο και τα νότια Βαλκάνια.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το ερπετό εικάζεται ότι ταξίδεψε πάνω σε φυσική σχεδία βλάστησης από τη Δυτική Ευρώπη έπειτα από τσουνάμι, βρίσκοντας «καταφύγιο» στο νησιωτικό αυτό σύμπλεγμα.

Το απολίθωμα των 44 εκατομμυρίων ετών κοντά στην Άγκυρα

Το σπάνιο απολίθωμα ηλικίας 44 εκατομμυρίων χρόνων, εντοπίστηκε στην Κεντρική Μικρά Ασία, σχετικά κοντά στην Άγκυρα, και πλέον φυλάσσεται στις συλλογές του Πανεπιστημίου του Δορυλαίου (Εσκί Σεχίρ).

Πρόκειται για ένα τμήμα από σαγόνι με τη χαρακτηριστική οδοντοστοιχία των ιγκουανών.

Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποτελεί το πρώτο απολίθωμα ερπετού που εντοπίζεται στη λεγόμενη Βαλκανατολία.

Βαλκανατολία: Η «χαμένη ήπειρος» με το τροπικό κλίμα

Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δρ. Γεωργαλής, η περιοχή της Μικράς Ασίας, μαζί με τον ελλαδικό χώρο και τα νότια Βαλκάνια, αποτελούσε τότε μια απομονωμένη στεριά:

«Η Βαλκανατολία αποτελούσε, για πολλά εκατομμύρια χρόνια, ένα απομονωμένο σύμπλεγμα μεγάλων και μικρών νήσων, με τροπικό κλίμα, κάτι σαν τη σημερινή Ινδονησία».

Μέχρι σήμερα, στην περιοχή είχαν βρεθεί μόνο απολιθώματα από ενδημικές μορφές θηλαστικών που δεν υπήρχαν πουθενά αλλού στον πλανήτη, καθιστώντας την ανακάλυψη του ερπετού κομβική για την κατανόηση της πανίδας της εποχής.

«Ναυαγός» πάνω σε σχεδία βλάστησης μετά από τσουνάμι

Πώς όμως έφτασε μια ιγκουάνα στη Βαλκανατολία; Δεδομένου ότι εκείνη την περίοδο υπήρχαν ιγκουάνα στη Δυτική Ευρώπη, οι επιστήμονες διατύπωσαν μια ενδιαφέρουσα υπόθεση.

Το ερπετό φαίνεται πως «ταξίδεψε» πάνω σε φυσικές σχεδίες βλάστησης (κορμούς ή συστάδες δέντρων) που παρασύρθηκαν στη θάλασσα, ενδεχομένως μετά από κάποιο καταστροφικό τσουνάμι στη Δυτική Ευρώπη.

Η θεωρία αυτή ενισχύεται τόσο από τη σημερινή γεωγραφική κατανομή των ιγκουανών σε απομονωμένα ωκεανικά νησιά, όσο και από σύγχρονες παρατηρήσεις ιγκουάνα να επιπλέουν σε κορμούς πολύ μακριά από τις ακτές.

Υπάρχουν απολιθώματα ερπετών στην Ελλάδα;

Σε ερώτηση για το αν θα μπορούσαν να βρεθούν ανάλογα απολιθώματα στο ελληνικό τμήμα της Βαλκανατολίας (όπως για παράδειγμα στον Έβρο), ο κ. Γεωργαλής σημείωσε ότι αυτό είναι πολύ πιθανό, ωστόσο δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη εκτεταμένη παλαιοντολογική έρευνα στις λίγες περιοχές που διαθέτουν ιζήματα αυτής της ηλικίας.

Στη διεθνή αυτή έρευνα συμμετείχαν επίσης παλαιοντολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Κάνσας, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισίου, το Πανεπιστήμιο του Εσκί Σεχίρ, το Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας και το Ινστιτούτο Σένκενμπεργκ στη Φρανκφούρτη.