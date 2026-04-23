Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με το ιταλο-αλβανικό πρωτόκολλο για το μεταναστευτικό.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, το πρωτόκολλο που υπεγράφη στα τέλη του 2023 μεταξύ Ιταλίας και Αλβανίας και προβλέπει τη λειτουργία δύο κλειστών κέντρων υποδοχής και παραμονής μεταναστών, θεωρείται καταρχήν συμβατό με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται πλήρως η προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο.

Μεταξύ των εγγυήσεων που επισημαίνονται περιλαμβάνονται η παροχή νομικής υποστήριξης, η δυνατότητα επικοινωνίας με συγγενείς, καθώς και η εξασφάλιση πλήρους κατανόησης των διαδικασιών μέσω διερμηνείας. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα παραμονής των αιτούντων άσυλο στο έδαφος κράτους μέλους έως την εξέταση της αίτησής τους δεν συνεπάγεται αυτομάτως και υποχρέωση μεταφοράς τους σε αυτό.

Το ζήτημα έχει απασχολήσει έντονα το προηγούμενο διάστημα, καθώς ιταλικά δικαστήρια είχαν αμφισβητήσει τη νομιμότητα της εφαρμογής του πρωτοκόλλου, ζητώντας σε ορισμένες περιπτώσεις την επιστροφή μεταναστών από τα κέντρα που λειτουργούν στη βόρεια Αλβανία πίσω στην Ιταλία. Η σημερινή γνωμοδότηση, η οποία δεν είναι δεσμευτική, αναμένεται να ληφθεί υπόψη στην τελική απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Σε ανάρτησή της, η Μελόνι χαρακτήρισε τη γνωμοδότηση «σημαντική εξέλιξη», υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώνει την ορθότητα της πολιτικής επιλογής της ιταλικής κυβέρνησης. Παράλληλα, έκανε λόγο για «χάσιμο χρόνου» λόγω, όπως ανέφερε, «αβάσιμων και βεβιασμένων νομικών ερμηνειών», σημειώνοντας ότι η Ρώμη συνεχίζει την πολιτική της με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης μέσω «σοβαρότητας, θάρρους και συγκεκριμένων λύσεων».