Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση που αφορά το μεταναστευτικό ιστορικό της Δημοκρατικής βουλευτού της Μινεσότα, Ίλχαν Ομάρ, μετά την έρευνα που πραγματοποίησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες στο σπίτι της στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε κλητεύσεις συγγενικών της προσώπων, ενώ στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται και παλαιότερο αίτημα του επιτελείου της για διόρθωση του έτους γέννησής της σε δημόσια αρχεία.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, οι ερευνητές κλήτευσαν την αδελφή της βουλευτού, Σάχρα Νουρ, καθώς και τουλάχιστον ένα ακόμη πρόσωπο από το οικογενειακό της περιβάλλον. Οι κλητεύσεις εντάσσονται σε έρευνα για ενδεχόμενη απάτη και ψευδείς δηλώσεις σε μεταναστευτικά έγγραφα, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Από την πλευρά του, το Fox News μετέδωσε ότι κλητεύσεις έχουν αποσταλεί σε αρκετά μέλη της οικογένειας της Ομάρ. Οι πληροφορίες έγιναν γνωστές μία ημέρα μετά την έρευνα που πραγματοποίησαν πράκτορες της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ στην κατοικία της βουλευτού.

Δύο πηγές που επικαλείται το Fox News ανέφεραν ότι η επιχείρηση αποτελεί μέρος συνεχιζόμενης ποινικής διερεύνησης σχετικά με τα μεταναστευτικά έγγραφα της Ομάρ.

Η ανάρτηση της Ομάρ: «Δεν θα με φιμώσουν»

Η Δημοκρατική βουλευτής αρνείται επανειλημμένα ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε παρατυπία σε σχέση με τη μετανάστευση, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι χρησιμοποιεί τους ομοσπονδιακούς μηχανισμούς επιβολής του νόμου εναντίον πολιτικών αντιπάλων.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X τη Δευτέρα, η Ομάρ υποστήριξε ότι η έρευνα αποτελεί προσπάθεια πολιτικής δίωξης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι καλά. Ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία: πρόκειται για απόπειρα στοχοποίησης πολιτικών αντιπάλων και εργαλειοποίησης των ομοσπονδιακών διωκτικών αρχών».

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος την έχει στοχοποιήσει επί χρόνια με ψευδείς ισχυρισμούς και εκστρατείες δυσφήμησης. «Εδώ και δέκα χρόνια, ο Τραμπ με στοχοποιεί με αβάσιμα ψεύδη και εκστρατείες συκοφάντησης. Αυτή είναι απλώς η τελευταία κλιμάκωση της εκστρατείας πολιτικού εκφοβισμού που διεξάγει», ανέφερε, καταλήγοντας: «Δεν θα με φιμώσουν».

I’m ok. Make no mistake: this is an attempt to target political enemies and weaponize federal law enforcement. For ten years, Trump has targeted me with baseless lies and smear campaigns. This is just the latest escalation in his campaign of political intimidation. I will not be silenced.

Η Ομάρ ανήκει στην προοδευτική ομάδα Δημοκρατικών βουλευτών του Κογκρέσου που είναι γνωστή ως «The Squad».

Το αίτημα του 2019 για αλλαγή του έτους γέννησης

Παράλληλα, δημοσίευμα της New York Post επαναφέρει στο προσκήνιο ένα αίτημα που είχε υποβάλει το επιτελείο της βουλευτού τον Μάιο του 2019 προς τη Βιβλιοθήκη Νομοθετικών Αναφορών της Μινεσότα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συνεργάτες της ζήτησαν να αλλάξει το έτος γέννησής της στα αρχεία της υπηρεσίας από το 1981 στο 1982.

Η συγκεκριμένη διαφορά έχει αποτελέσει αντικείμενο αμφισβήτησης από πρώην πολιτική αντίπαλό της, η οποία έχει θέσει ερωτήματα σχετικά με την εκδοχή της Ομάρ για τον τρόπο με τον οποίο απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα.

Η New York Post, επικαλούμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία που εξέτασε, αναφέρει ότι οι συνεργάτες της βουλευτού επικοινώνησαν με τη βιβλιοθήκη λίγους μήνες μετά την είσοδό της στο Κογκρέσο. Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 24ης Μαΐου 2019, ο διευθυντής της βιβλιοθήκης φέρεται να έγραψε:

«Στις 17 Μαΐου 2019, το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ενημερώθηκε από το επιτελείο της βουλευτού Ομάρ ότι το έτος γέννησής της ήταν λανθασμένο και μας ζητήθηκε να το αλλάξουμε σε 1982».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο διευθυντής ανέφερε ότι οι συνεργάτες της Ομάρ βρίσκονταν σε επικοινωνία και με άλλες πηγές, μεταξύ των οποίων η Wikipedia και ο Βιογραφικός Κατάλογος του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να διορθωθεί η σχετική πληροφορία.

Ωστόσο, η αρχική καταχώριση του 1981 στη βιβλιοθήκη δεν είχε βασιστεί σε πιστοποιητικό γέννησης ή σε άλλα επίσημα δικαιολογητικά. Σε άλλο μήνυμα που επικαλείται η New York Post, ο διευθυντής διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο έτος είχε αντληθεί από άλλες πηγές αναφοράς και είχε καταχωριστεί «χωρίς τεκμηρίωση».

Η αναφορά αυτή δεν αποδεικνύει ότι η Ομάρ παραποίησε μεταναστευτικά έγγραφα. Επιπλέον, κανένα από τα δύο δημοσιεύματα δεν συνδέει άμεσα το αίτημα διόρθωσης του έτους γέννησης με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία της.

Τα ερωτήματα για την απόκτηση της αμερικανικής υπηκοότητας

Η Ομάρ έχει δηλώσει ότι απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα το 2000, μέσω της πολιτογράφησης του πατέρα της, πριν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της.

Σε συνέντευξή της στο The Intercept τον Σεπτέμβριο του 2018, είχε αναφέρει: «Στην πραγματικότητα, έγινα πολίτης πριν κλείσω τα 18». Στη συνέχεια εξήγησε: «Ο πατέρας μου έγινε πολίτης και έτσι απέκτησα και εγώ την υπηκοότητα μέσω αυτής της διαδικασίας».

Την εκδοχή αυτή έχει αμφισβητήσει η Έι Τζέι Κερν, η οποία είχε διεκδικήσει ανεπιτυχώς το χρίσμα των Δημοκρατικών απέναντι στην Ομάρ στις προκριματικές εκλογές του 2022. Η Κερν έχει θέσει ερωτήματα σχετικά με το αν η βουλευτής ήταν πράγματι ανήλικη όταν ο πατέρας της πολιτογραφήθηκε Αμερικανός πολίτης.

Όπως δήλωσε στην New York Post, κατέθεσε καταγγελία στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή και προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας αποδεικτικά στοιχεία για την υπηκοότητα της Ομάρ. Η αγωγή της απορρίφθηκε από πολιτειακό δικαστή λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας.

Οι New York Times αναφέρουν ότι οι ερευνητές εξετάζουν το μεταναστευτικό ιστορικό της οικογένειας της βουλευτού, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου ο εκλιπών πατέρας της, Νουρ Ομάρ Μοχάμεντ, να είχε δώσει ψευδή στοιχεία ή να είχε παραλείψει πληροφορίες σε μεταναστευτικά έντυπα πριν αποκτήσει την αμερικανική υπηκοότητα.

Το ακριβές εύρος της έρευνας δεν έχει αποσαφηνιστεί. Οι κλητεύσεις από σώμα ενόρκων αποτελούν μέσο συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων και δεν σημαίνουν αυτομάτως ότι τα πρόσωπα που τις λαμβάνουν θεωρούνται ύποπτα ή κατηγορούνται για κάποια παράβαση. Σύμφωνα, μάλιστα, με τους New York Times, προηγούμενες ομοσπονδιακές έρευνες σχετικά με το μεταναστευτικό ιστορικό της Ομάρ δεν είχαν οδηγήσει στην απαγγελία κατηγοριών.

Η ξεχωριστή έρευνα για τις οικονομικές δηλώσεις

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη διαφορετική διερεύνηση που αφορά τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων της βουλευτού. Η Αμερικανίδα εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο, επιβεβαίωσε ότι η υπηρεσία της εξετάζει το συγκεκριμένο ζήτημα.

Μιλώντας την Τρίτη στο Fox News, η Πίρο αναφέρθηκε στις δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες η συνολική αξία δύο επιχειρήσεων που συνδέονται με τον σύζυγο της Ομάρ, Τιμ Μάινετ, είχε εμφανιστεί να αυξάνεται από περίπου 15.000 έως 51.000 δολάρια το 2023 σε 6 έως 30 εκατομμύρια δολάρια το 2024.

Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται είναι η eStCru LLC, ένα οινοποιείο στην Καλιφόρνια, και η Rose Lake Capital LLC, εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων με έδρα την Ουάσινγκτον.

Τον Απρίλιο, η Ομάρ προχώρησε σε διορθώσεις των δηλώσεών της, περιορίζοντας τη συνολική αναφερόμενη αξία των περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού σε ποσό μεταξύ 18.004 και 95.000 δολαρίων. Το γραφείο της υποστήριξε ότι οι αρχικές δηλώσεις δεν αποτύπωναν σωστά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.

Οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων καταγράφουν περιουσιακά στοιχεία σε ευρείες χρηματικές κλίμακες και δεν αποτελούν ακριβή αποτύπωση της καθαρής περιουσίας ενός προσώπου.

Τον Σεπτέμβριο, το Γραφείο Δεοντολογίας του Κογκρέσου ψήφισε με πέντε ψήφους υπέρ και μία κατά υπέρ της εισήγησης να απορριφθούν από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής οι καταγγελίες για παραπτώματα που σχετίζονταν με τις οικονομικές δηλώσεις της Ομάρ. Σύμφωνα με την αξιολόγησή του, δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος να θεωρηθεί ότι η βουλευτής είχε δηλώσει ψευδείς ή ελλιπείς πληροφορίες κατά παράβαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας ή των κανόνων της Βουλής.

Η συγκεκριμένη εξέταση είναι διαφορετική από την ομοσπονδιακή διερεύνηση που ανέφερε η Πίρο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί αν η έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία συνδέεται με την έρευνα στην κατοικία της βουλευτού.

Οι δηλώσεις Τραμπ και Βανς για την υπόθεση

Η υπόθεση έχει προκαλέσει νέες πολιτικές αντιπαραθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Τρίτη την κριτική του προς την Ομάρ, αμφισβητώντας την αλλαγή που έγινε στις οικονομικές δηλώσεις της.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος στην πλατφόρμα X, ο Τραμπ ανέφερε: «Η Αμερική θέλει απαντήσεις και τις θέλουμε ΤΩΡΑ!».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος έχει κατηγορήσει στο παρελθόν την Ομάρ για μεταναστευτική απάτη, δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την έρευνα στο σπίτι της.

«Εάν υπάρχει πραγματική υπόθεση, θα ακολουθήσουμε τα στοιχεία», ανέφερε ο Βανς, προσθέτοντας: «Εάν δεν υπάρχει πραγματική υπόθεση, τότε δεν θα προχωρήσουμε».

Οι έρευνες για το μεταναστευτικό ιστορικό και τις οικονομικές δηλώσεις της Ομάρ παραμένουν διακριτές υποθέσεις, ενώ οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν τεκμηριώνουν ότι συνδέονται μεταξύ τους. Η βουλευτής εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε παρανομία και υποστηρίζει ότι βρίσκεται στο στόχαστρο πολιτικής εκστρατείας εναντίον της.