Ο Ήλιος, όπως δεν τον έχουμε ξανά δει, πιο κοντά από ποτέ! Επιστήμονες που χρησιμοποιούν το ισχυρότερο ηλιακό τηλεσκόπιο στον κόσμο απαθανάτισαν λεπτομερώς την επιφάνεια του αστέρα και οι εικόνες είναι συγκλονιστικές.

Το οπτικό υλικό που καταγράφηκε δείχνει «δίνες» δραστηριότητας τις οποίες ήταν αδύνατον να δούμε στο παρελθόν. Πρόκειται για το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου, το οποίο συστρέφεται και μετακινείται από την κίνηση του θερμού αερίου.

Βίντεο από τον Ήλιο και τις δίνες του:

Αυτή ο συνεχής στροβιλισμός αποτελεί κινητήρια δύναμη πίσω από τις εκρήξεις ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο, δημιουργώντας τον λεγόμενο «διαστημικό καιρό», ο οποίος μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στα ηλεκτρικά δίκτυα και τους δορυφόρους της Γης, ή ακόμη και να τραυματίσει αστροναύτες. «Ο Ήλιος είναι η πηγή αυτής της ενέργειας και όλου αυτού του διαστημικού καιρού», εξήγησε ο Dr. David Boboltz από το Εθνικό Ηλιακό Παρατηρητήριο των ΗΠΑ (NSO).

«Η λήψη εικόνων υψηλότερης λεπτομέρειας του αστεριού του ηλιακού μας συστήματος θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτού του καιρού. Για να κατανοήσουμε και τελικά να προβλέψουμε τον διαστημικό καιρό, θέλουμε να κατανοήσουμε τη φυσική του Ήλιου, μέχρι τις μικρότερες δυνατές κλίμακες», συμπλήρωσε ο επιστήμονες.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Nature, έγιναν εφικτά χάρη στο Ηλιακό Τηλεσκόπιο Inouye, έναν μηχανισμό που κατασκευάστηκε σε μια ψηλή κορυφή της Χαβάης, όπου ο καθαρός γαλάζιος ουρανός είναι απαλλαγμένος από σκόνη και άλλα σωματίδια.

Εστιάζοντας στην επιφάνεια του Ήλιου, η ομάδα κατέγραψε μια λεπτομερή εικόνα των στροβιλιζόμενων δινών.

Ο αστρονόμος του NSO, Dr. David Kuridze, δήλωσε στο BBC News: «Αυτές οι ελικοειδείς κινήσεις δημιουργούν μαγνητική ενέργεια, η οποία μπορεί να συσσωρευτεί και να προκαλέσει αυτές τις εκρήξεις μεγάλης κλίμακας».

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι έχουν καταγράψει την κινητήρια δύναμη πίσω από τις αιφνίδιες εκτινάξεις ηλιακού πλάσματος και μαγνητικών πεδίων που ο Ήλιος εξαπολύει στο διάστημα.

Τι είναι ο διαστημικός καιρός

Ο όρος για αυτό που ανακάλυψαν οι επιστήμονες στον Ήλιο είναι «αστάθεια Kelvin-Helmholtz».

Το φαινόμενο συμβαίνει όταν ρευστά, στην προκειμένη περίπτωση θερμά αέρια, γλιστρούν το ένα δίπλα στο άλλο, προκαλώντας τη μεγέθυνση μικρών διαταραχών σε σπειροειδείς δίνες. Ο Dr. Friedrich Woeger, επίσης από το NSO, εξήγησε ότι η ανακάλυψή του στην επιφάνεια του Ήλιου όχι μόνο εξηγεί τη δυναμική πίσω από τον διαστημικό καιρό, αλλά ακόμη και το γιατί η επιφάνεια του Ήλιου είναι τόσο θερμή.

Δείχνει πώς η ενέργεια μεταφέρεται προς τα πάνω. «Μόλις συσσωρευτεί αρκετή ενέργεια στα ανώτερα στρώματα, μπορεί στη συνέχεια να απελευθερωθεί, ως ηλιακή αναλαμπή ή ως αυτό που είναι γνωστό ως στεμματική εκτόξευση μάζας», δήλωσε.

Ο Boboltz από το Εθνικό Ηλιακό Παρατηρητήριο των ΗΠΑ, πρόσθεσε ότι, πέρα από την πρακτική ανάγκη να κατανοήσουμε και να προστατευτούμε από τον διαστημικό καιρό, τα νέα ευρήματα αποτελούν μια υπενθύμιση ότι ο Ήλιος είναι ένα «μοναδικό εργαστήριο».

«Είναι το κοντινότερο σε εμάς αστέρι», ανέφερε. «Και μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε μερικούς πολύ βασικούς νόμους της φυσικής.

Η πρώτη πειραματική επιβεβαίωση της γενικής σχετικότητας του Αϊνστάιν προήλθε από παρατηρήσεις ηλιακής έκλειψης. Επομένως, απλά και μόνο για την ανθρώπινη γνώση», πρόσθεσε, «χρειαζόμαστε τέτοιου είδους πειράματα».

Πηγή: BBC