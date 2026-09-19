Ένας ηλικιωμένος πελάτης των Walmart ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τους γονείς μιας ανήλικης υπαλλήλου, με την οποία είχε λογομαχήσει αφού την κατηγόρησε ότι σχεδόν χτύπησε τη σύζυγό του με ένα καρότσι.

Ο Μπερτ Ατιένζα πέθανε από σοβαρό τραύμα στο κεφάλι στις 8 Ιουνίου, μία ημέρα αφού δύο άτομα του επιτέθηκαν μέσα σε κατάστημα της Walmart στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια.

«Ο σύζυγός μου μπορούσε ακόμα να μιλήσει, μου είπε: Βοήθησέ με, σήκωσέ με, αλλά του είπα: Όχι, αιμορραγείς. Το στόμα σου αιμορραγεί. Έρχεται ασθενοφόρο», δήλωσε η σύζυγος του Ατιένζα, η Τζοζεφίν. «Τον κοιτάζω ξανά. Είχε χάσει τις αισθήσεις του», ανέφερε συντετριμμένη.

Ο 77χρονος έκανε ψώνια για το σπίτι με τη σύζυγό του, με την οποία ήταν παντρεμένος 42 χρόνια, μετά από μια πρωινή λειτουργία στην εκκλησία, όταν μια 17χρονη υπάλληλος προσπέρασε βιαστικά τον διάδρομο στον οποίο βρισκόταν το ζευγάρι, κοντεύοντας να χτυπήσει την Τζοζεφίν με ένα καρότσι.

«Της είπε, σχεδόν χτύπησες τη γυναίκα μου με το βαρύ καρότσι σου και δεν είπες καν με συγχωρείτε ούτε της ζήτησες συγγνώμη», δήλωσε η Τζοζεφίν Ατιένζα. «Αν δει κάτι που δεν του αρέσει, θα σου το πει στα ίσια. Έτσι ήταν. Δεν τον νοιάζει ποιος είσαι», είπε η Τζοζεφίν, εξηγώντας τον χαρακτήρα του συζύγου της.

Βίντεο από τον ξυλοδαρμό του ηλικιωμένου:

Ο Ατιένζα και η υπάλληλος λογομάχησαν για λίγο, πριν η εργαζόμενη πετάξει ένα κουτί κονσέρβας προς το μέρος του ζευγαριού καθώς εκείνοι απομακρύνονταν. Η ανήλικη φέρεται να κάλεσε τους γονείς της για ενισχύσεις, και ο Τράβις Ουάιτ με την Έρικα Μίτσελ αναζητούσαν το ηλικιωμένο ζευγάρι μέσα στο κατάστημα λίγα λεπτά αργότερα.

Ο Μπερτ Ατιένζα κοιτούσε ένα ράφι όταν ο Ουάιτ και η Μίτσελ του επιτέθηκαν, ενώ η κόρη τους παρακολουθούσε. Ο ηλικιωμένος πελάτης δέχτηκε σπρώξιμο από πίσω, τον άρπαξαν και τον γρονθοκόπησαν ενώ οι παρευρισκόμενοι σταδιακά απομακρύνονταν.

Στη συνέχεια, ο Ατιένζα σπρώχτηκε πάνω στη ραφιέρα και κατέρρευσε στο έδαφος, ενώ ένας από τους δυο δράστες κλώτσησε τον τραυματισμένο άνδρα. «Περικύκλωσαν τον σύζυγό μου, ένας από τους ενήλικες τον χτύπησε στο πρόσωπο. Έπεσε στο κάτω μέρος του πατώματος. Τρομοκρατήθηκα. Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε», δήλωσε η Τζοζεφίν.

«Ενώ ήταν στο έδαφος, συνέχιζαν να τον κλωτσούν και τους είπα να σταματήσουν. Ο σύζυγός μου έχει καρδιακά προβλήματα», πρόσθεσε η γυναίκα. Η Τζοζεφίν έμεινε να κάθεται στο έδαφος κρατώντας τον σύζυγό της στην αγκαλιά της, σε μια σπαρακτική εικόνα που καταγράφηκε σε βίντεο.

Ο Μπερτ Ατιένζα μίλησε σύντομα στη σύζυγό του, αλλά στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις του πριν φτάσει βοήθεια. Ο ηλικιωμένος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου πέθανε την επόμενη ημέρα. Οι ιατροδικαστικές Αρχές χαρακτήρισαν τον θάνατό του ανθρωποκτονία.

Ο 44χρονος Ουάιτ και η 42χρονη Μίτσελ συνελήφθησαν λίγες ημέρες αργότερα και κατηγορήθηκαν για κακόβουλη πρόκληση σωματικών βλαβών, βαριά κακόβουλη σωματική βλάβη και συνομωσία για διάπραξη κακουργήματος. Οι κατηγορίες αναβαθμίστηκαν αργότερα σε ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξέτασε η The Post.

Ο δικηγόρος τους αμφισβήτησε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι ύποπτοι υπερασπίζονταν την κόρη τους και ότι η επίθεση δεν ήταν προμελετημένη.

«Δεν πήγαν εκεί με την πρόθεση να συμβεί κάτι τέτοιο. Η κατάσταση ήταν φορτισμένη συναισθηματικά. Η κόρη τους τους κάλεσε, ήταν αναστατωμένη. Πήγαν, όπως θα έκανε κάθε γονιός, για να βεβαιωθούν ότι η κόρη τους ήταν ασφαλής και στη συνέχεια η κατάσταση ξέσπασε. Ηταν σχεδόν αυθόρμητο», δήλωσε ο Τζέιμς Μπροκολέτι. «Πιστεύουμε ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν στην καλύτερη περίπτωση απλή επίθεση, επειδή γρονθοκόπησαν τον κύριο, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι ο πελάτης μου μπορεί να τον κλώτσησε, αλλά αυτό είναι απλή επίθεση, πλημμέλημα. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από αυτό που να υποδεικνύει πιθανότητα ή ενδεχόμενο να πεθάνει αυτός ο άνθρωπος ως αποτέλεσμα αυτού».

Οι δύο δράστες ρατούνται στις φυλακές του Νόρφολκ χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης.

Η ανήλικη κόρη τους, που δεν εργάζεται πλέον στα Walmart, κατηγορήθηκε για επίθεση και βιαιοπραγία, βαριά κακόβουλη σωματική βλάβη και συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος και κρατείται στο Κέντρο Κράτησης Ανήλικων του Νόρφολκ, αλλά οι αρχές δεν δημοσιοποιούν το όνομά της λόγω της ηλικίας της.

Πηγή: New York Post