Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η τελευταία του εμφάνιση στο Joe Rogan Experience, θορύβησε πολύ κόσμο και αυτή τη φορά όχι λόγω προκλητικών δηλώσεων αλλά εξαιτίας της περίεργης εμφάνισής του. Ο Ίλον Μασκ, στα 54 του χρόνια εμφανίστηκε πολύ κουρασμένος και γερασμένος, με αποτέλεσμα ένας γιατρός να μιλήσει ανοιχτά για «σημάδια πρόωρης γήρανσης».

Ο δισεκατομμυριούχος της Tesla και του Χ, έχει παραδεχτεί ότι κάνει χρήση του Mounjaro, ενός φαρμάκου παρόμοιο με το Ozempic, που ρυθμίζει τον έλεγχο βάρους. Μάλιστα είχε αστειευτεί πως είναι ο «Άγιος Βασίλης του Ozempic».

Επίσης υπάρχει έντονη φημολογία για τη μεταμόσχευση μαλλιών που φέρεται να έχει κάνει, κάτι που ο ίδιος δεν έχει διαψεύσει. Και κάπου εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η τεχνητή νοημοσύνη. Η Daily Mail πήρε ένα στιγμιότυπο από την πρόσφατη εμφάνισή του και το ανέβασε στο Microsoft Copilot, ρωτώντας:

«Πώς θα φαινόταν ο Ίλον Μασκ χωρίς μεταμοσχεύσεις και χάπια αδυνατίσματος»;

Το αποτέλεσμα; Μια σοκαριστική AI εικόνα και καθόλου ελκυστική, που δείχνει τον Μασκ «όπως θα ήταν στη φυσική του κατάσταση» χωρίς παρεμβάσεις, με λιγότερα μαλλιά, περισσότερο βάρος και εμφανή σημάδια γήρανσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail, η εικόνα αυτή άνοιξε συζήτηση για την κατάσταση της υγείας του αλλά και για τον τρόπο ζωής του. Ο δρ Στιούαρτ Φίσερ, γιατρός με έδρα τη Νέα Υόρκη, δήλωσε πως «ο Μασκ παρουσιάζει ενδείξεις πρόωρης γήρανσης», προσθέτοντας ότι η πίεση, η δημοσιότητα και οι συνεχείς αντιπαραθέσεις φαίνεται να τον έχουν επηρεάσει σωματικά και ψυχολογικά.

«Ακόμη και στη Ρεπουμπλικανική Εθνική Συνέλευση του 2024 έδειχνε πιο φρέσκος. Η ταχεία γήρανση δεν είναι μόνο αισθητική, αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό», τονίζει ο γιατρός, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έπαιξε απλώς με εικασίες, αλλά το ερώτημα παραμένει:

Πόσο «ανθρώπινος» μπορεί να παραμείνει ο πιο πολυσυζητημένος μεγιστάνας της τεχνολογίας;

Σύμφωνα και με άλλα δημοσιεύματα που αφορούν τον δισεκατομμυριούχο και μαρτυρίες πρώην συνεργατών του, ο Μασκ κατέφευγε καθημερινά σε ουσίες όπως η κεταμίνη, συχνά συνδυάζοντάς την με MDMA και ψυχεδελικές ουσίες. Η κεταμίνη, αν και εγκεκριμένη ως αναισθητικό ή αντικαταθλιπτικό, μπορεί σε χρόνια χρήση να προκαλέσει ουρολογικά προβλήματα και εξάρτηση.

Στον Λευκό Οίκο, αυτή η πλευρά του παρέμενε στη σκιά καθώς κανένας δεν τον έλεγξε. Τον είχαν προειδοποιήσει όμως πως πρέπει να δίνει το παράδειγμα στους νέους στους οποίους απευθύνεται με τα τεχνολογικά του επιτεύγματα, όπως λένε πηγές.

Όμως ο έλεγχος χάθηκε. Μια σειρά γεγονότων όπως ο χλευασμός υπουργών, οι ναζιστικοί χαιρετισμοί, οι ασυνάρτητες απαντήσεις κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνέντευξης, έκαναν πολλούς να μιλούν μεταξύ άλλων, για την επίδραση των ουσιών.

Ακόμη κι ο άλλοτε θαυμαστής του, ο νευροεπιστήμονας Philip Low, τον κατακεραύνωσε δημόσια. Ο διανοούμενος Sam Harris διέκοψε κάθε επαφή μαζί του, καταγγέλλοντας πως ο Μασκ έχει πλέον «χαλασμένη πυξίδα». Όταν δε οργίασαν οι φήμες για τα ναρκωτικά, ο Μασκ απάντησε απαξιωτικά σε δημοσιογράφο των Times, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι: «Δεν αντιλήφθηκα κάτι, είναι φανταστικός».

Αυτό βέβαια που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους οι φίλοι αλλά και οι επικριτές του, είναι πως όσο πλούσιος και να είναι κάποιος, δεν παύει να είναι άνθρωπος που κουβαλάει τις δικές του ψυχολογικές «αποσκευές», τα δικά του τραύματα και τις δικές του προκλήσεις, τις οποίες καλείται σε καθημερινή βάση να διαχειριστεί, ανεξάρτητα από το οικονομικό του υπόβαθρο. Και ο Ίλον Μασκ είναι αντιμέτωπος με πολλές τέτοιες…