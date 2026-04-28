Αντιμέτωποι στο δικαστήριο βρέθηκαν ο Ίλον Μασκ και ο Σαμ Άλτμαν, με την έναρξη της δίκης στο Όκλαντ, που αφορά τη μετεξέλιξη της OpenAI από μη κερδοσκοπικό οργανισμό σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

Η δικαστής Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς επέπληξε τους δύο ισχυρούς άνδρες για τις δημόσιες αντιπαραθέσεις τους στην πλατφόρμα X και τους κάλεσε να αποφύγουν περαιτέρω σχόλια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Από την πλευρά του Μασκ, ο δικηγόρος Στίβεν Μόλο υποστήριξε ότι η ηγεσία της OpenAI «πρόδωσε» τον αρχικό φιλανθρωπικό σκοπό της εταιρείας, μετατρέποντάς την σε έναν κερδοσκοπικό οργανισμό. Στο στόχαστρο βρέθηκαν τόσο ο Άλτμαν όσο και ο πρόεδρος της εταιρείας Γκρεγκ Μπρόκμαν.

Ο Μασκ ζητά αποζημίωση ύψους 150 δισ. δολαρίων από την OpenAI και τη Microsoft, βασικό επενδυτή της, ενώ επιδιώκει και την επιστροφή της εταιρείας στον μη κερδοσκοπικό της χαρακτήρα, καθώς και την απομάκρυνση της σημερινής διοίκησης.

Οι δύο πλευρές υπήρξαν συνιδρυτές της OpenAI το 2015, με στόχο την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας και ως αντίβαρο σε τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Google. Ωστόσο, η συνεργασία τους διαταράχθηκε μετά τη δημιουργία εμπορικής θυγατρικής το 2019.

Η OpenAI αντιτείνει ότι ο Μασκ γνώριζε και είχε στηρίξει τη στροφή προς εμπορικό μοντέλο, υποστηρίζοντας ότι η νομική του κίνηση συνδέεται με προσωπικές φιλοδοξίες και τον ανταγωνισμό στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Στη δίκη αναμένεται να καταθέσουν, μεταξύ άλλων, ο ίδιος ο Μασκ, ο Άλτμαν, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα.

Οι ένορκοι έχουν συμβουλευτικό ρόλο στην υπόθεση, ενώ η τελική απόφαση θα ληφθεί από τη δικαστή σε επόμενη φάση της διαδικασίας. Πιθανή επιστροφή της OpenAI σε μη κερδοσκοπικό καθεστώς θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά τη μελλοντική πορεία της, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων για εισαγωγή στο χρηματιστήριο.