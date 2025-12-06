Ο Ίλον Μασκ εξαπολύει τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από το πρόστιμο – ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ – που επιβλήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «X» για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας.

Οι δηλώσεις αυτές του δισεκατομμυριούχου έρχονται μετά από εκείνες του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο ότι το πρόστιμο είναι «επίθεση κατά του αμερικανικού λαού».

«Η ΕΕ επέβαλε αυτό το τρελό πρόστιμο όχι μόνο στο X, αλλά και σε εμένα προσωπικά, κάτι που είναι ακόμα πιο παράλογο! Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι η αντίδρασή μας θα πρέπει να στοχεύσει όχι μόνο την ΕΕ, αλλά και τα άτομα που πήραν αυτή την απόφαση εναντίον μου», έγραψε στο Χ ο Ίλον Μασκ.

«Η ΕΕ θα πρέπει να καταργηθεί και η κυριαρχία να επιστραφεί στις επιμέρους χώρες, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να εκπροσωπούν καλύτερα τους λαούς τους» τόνισε ο Μασκ σε άλλη ανάρτηση.

Δείτε αναλυτικά τις αναρτήσεις του στη πλατφόρμα Χ:

Το πρόστιμο που του επέβαλε η Κομισιόν στον επιχειρηματία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ στον Ίλον Μασκ για την πλατφόρμα «X».

Το πρόστιμο ήταν για παραβίαση των υποχρεώσεων διαφάνειας που προβλέπει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Σημειώνεται ότι οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν τον παραπλανητικό σχεδιασμό του «μπλε σήματος», την έλλειψη διαφάνειας στις διαφημίσεις και την αποτυχία παροχής πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα για ερευνητές.

Η χρήση του «μπλε σήματος» για τους «επαληθευμένους λογαριασμούς» παραπλανά τους χρήστες ενώ οποιοσδήποτε μπορεί να πληρώσει για το μπλε σήμα, καθιστώντας δύσκολο στο κοινό να γνωρίζει το ποιος βρίσκεται πίσω από κάθε λογαριασμό.

«Αυτή η παραπλάνηση εκθέτει τους χρήστες σε απάτες, συμπεριλαμβανομένης της πλαστοπροσωπίας, καθώς και σε άλλες μορφές χειραγώγησης από κακόβουλους παράγοντες» σύμφωνα με την Κομισιόν.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για τεχνολογικά θέματα Τόμας Ρενιέ δήλωσε: «Στόχος μας δεν είναι να τιμωρήσουμε τις πλατφόρμες, αλλά να συμμορφωθούν με τους νόμους για τις ψηφιακές υπηρεσίες».

Τέλος, δίνεται το περιθώριο 60 εργάσιμων ημέρων Ίλον Μασκ να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που θα λάβει για να τερματίσει την παράβαση που αφορά την παραπλανητική χρήση των μπλε σημάτων.