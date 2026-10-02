Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε την έναρξη του «Project Meridian», μιας μελέτης που θα εξετάσει τις στρατιωτικές δυνατότητες, τα συστήματα και τις τεχνολογίες που η Ουάσινγκτον θεωρεί αναγκαία για να διατηρήσει τεχνολογικό πλεονέκτημα στα επόμενα πεδία συγκρούσεων.

Μαζί με τον Ίλον Μασκ, το σχέδιο θα συντονίσουν ο Πάλμερ Λάκι, ιδρυτής της αμυντικής τεχνολογικής εταιρείας «Anduril», και ο Νιουτ Γκίνγκριτς, πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η πρωτοβουλία θα τελεί υπό την εποπτεία του Έμιλ Μάικλ, υφυπουργού Άμυνας των ΗΠΑ αρμόδιου για την έρευνα και τη μηχανική.

Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον πρώτο επίσημο, συμβουλευτικό, ρόλο του Μασκ στην κυβέρνηση Τραμπ, μετά τη δημόσια ρήξη που είχε πέρυσι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όταν αποχώρησε από το DOGE (Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας των ΗΠΑ).

Επένδυση στην καινοτομία για τις επόμενες γενιές

Ο Χέγκσεθ παρουσίασε το Project Meridian κατά τη διάρκεια της δεύτερης ομιλίας του στη βάση του Σώματος Πεζοναυτών στο Κουάντικο της Βιρτζίνια.

«Αξιοποιούμε μια μοναδική πηγή αμερικανικού πλεονεκτήματος, την οποία δεν διαθέτουν οι αντίπαλοί μας: τους καινοτόμους, τα ανώτερα στελέχη και τους τεχνολόγους μας – ανθρώπους με μεγάλο όραμα και ικανότητα υλοποίησης, οι οποίοι θα προβλέψουν τις δημιουργικές λύσεις για τις συγκρούσεις του αύριο», είπε χαρακτηριστικά.

«Το Meridian δεν αποσκοπεί απλά στην παραγωγή νέων εγγράφων χάραξης πολιτικής. Αντιθέτως, θα εξετάσει τους τομείς που πρέπει να κατακτήσουμε και τις δυνατότητες που πρέπει να τελειοποιήσουμε. Το έργο τους θα επικεντρωθεί στην ανακάλυψη, την ανάπτυξη και την επιχειρησιακή ένταξη των όπλων και των συστημάτων που θα χρειαστούν τα παιδιά και τα εγγόνια μας κατά τη διάρκεια της ζωής τους», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής τεχνολογίας του Πενταγώνου, Εμίλ Μάικλ, θα συμβάλει στη διευκόλυνση του πρότζεκτ.

Σημειώνεται πως ο Μασκ διαθέτει σημαντικά συμβόλαια με το Πεντάγωνο. Η SpaceX αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των πυραυλικών εκτοξεύσεων για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

«Τα τελικά συμπεράσματα της πρωτοβουλίας Μeridian αναμένονται σε 120 ημέρες, διευκρίνισε ο Χέγκσεθ», ενώ προγραμματίζεται δημόσια παρουσίαση, καθώς και η σύνταξη απόρρητης έκθεσης.