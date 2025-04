Αίσθηση έχει προκαλέσει το δημοσίευμα της Wall Street Journal που αποκάλυψε το μυστικό σχέδιο του Έλον Μασκ να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά στο πλαίσιο του στόχου του να αντιμετωπίσει τη… μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού και πριν την… Αποκάλυψη.

Το πιο γνωστό πρόσωπο ανάμεσα στις γυναίκες που φέρεται να προσέγγισε ο μεγιστάνας από τη Νότια Αφρική είναι η influencer Άσλεϊ Σεντ Κλέρ, η οποία τους προηγούμενους μήνες έχει υποστηρίξει ότι είναι η μητέρα του 13ου από τα 14 παιδιά που έχει αποκτήσει ο Μασκ.

Μιλώντας στην WSJ η Σεντ Κλέρ περιγράφει πώς έκανε παιδί με τον Έλον Μασκ, ισχυριζόμενη ότι της προσέφερε 15 εκατομμύρια δολάρια για να μην αποκαλύψει τίποτα για την εγκυμοσύνη και το παιδί.

Κατά την 26χρονη η σύλληψη του Ρωμύλου, όπως είναι το όνομα του 7 μηνών αγοριού που λέει ότι έχει αποκτήσει με τον Μασκ, έγινε κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου ταξιδιού στο Σεν Μπαρτς.

Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Μασκ είχε αρχίσει να αστειεύεται ότι «θα πρέπει να διαλέξουμε όνομα» για το παιδί που θα αποκτήσουν όταν θα κάνουν σεξ για πρώτη φορά.

Κατά την περιγραφή της influencer, στο επίμαχο ταξίδι είπε στον Mr Tesla ότι έχει ωορρηξία με εκείνον να της απαντά «τι περιμένουμε;»

The women raising Elon Musk’s “legion” of children, and the long-time fixer keeping it all secret https://t.co/QI8wAdCAW2

— The Wall Street Journal (@WSJ) April 16, 2025