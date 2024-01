Ένας ιμάμης από το Νιούαρκ, κοντά στη Νέα Υόρκη, τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες σήμερα το πρωί και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η αστυνομία αυτής της πόλης που βρίσκεται στην Πολιτεία του Νιού Τζέρσι.

An imam is in critical condition after being shot outside a mosque in Newark, New Jersey. https://t.co/4JyMUYMUKH

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας του Νιούαρκ, η αστυνομία κλήθηκε τα ξημερώματα όταν ένας άνδρας δέχτηκε πυρά έξω από το τζαμί αυτής της βιομηχανικής, πολυπολιτισμικής πόλης. «Το θύμα μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και, με βάση τις πρώτες πληροφορίες, είναι σε κρίσιμη κατάσταση» είπε ο Φριτς Φράζι, ο διευθυντής της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας. Δεν διευκρίνισε ποιο μπορεί να ήταν το κίνητρο της επίθεσης.

.@aaronkatersky has the latest on the shooting of an imam “as he arrived for morning prayers” outside a mosque in Newark, New Jersey this morning. pic.twitter.com/mDbwcqyM8Q

