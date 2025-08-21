Η Ιμάν Κελίφ, η μποξέρ από την Αλγερία, έγινε το πρόσωπο που δίχασε κοινό και αθλητικές ομοσπονδίες, όταν κατέκτησε το Χρυσό Μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, έναν μόλις χρόνο μετά τον αποκλεισμό της, από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας λόγω μη συμμόρφωσης, στα τεστ φύλου.

Olympic champion boxer Imane Khelif shows off a dramatic new feminine makeover after opening up on ‘difficult phase’ – with boxer yet to return after introduction of mandatory sex testing https://t.co/xT51NdtIHf — Daily Mail Sport (@MailSport) August 20, 2025

Η συμμετοχή της, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με αρκετούς επικριτές να αμφισβητούν το αποτέλεσμα, επικαλούμενοι σωματικά πλεονεκτήματα.

Πλέον, με νέα ανανεωμένη, και πολύ πιο θηλυκή δημόσια εικόνα, και ένα φορτισμένο μήνυμα στα social media, η Κελίφ μιλά ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, υπερασπιζόμενη με θάρρος την ταυτότητά της και τη θέση της στο στερέωμα του παγκόσμιου αθλητισμού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emanuela 🌹🇮🇹 (@imane_khelif_champion)

Λίγες ημέρες νωρίτερα, σε ανάρτησή της για την πρώτη επέτειο του Χρυσού της Μεταλλίου, η Ιμάν Κελίφ μίλησε για τις δυσκολίες που περνά: «Σήμερα περνάω μια δύσκολη φάση γεμάτη προκλήσεις, σιωπή και αναμονή. Αλλά η ψυχή που πολέμησε για το χρυσό συνεχίζει να χτυπά μέσα μου. Η αληθινή δύναμη βρίσκεται όχι μόνο στη νίκη, αλλά στην επιμονή απέναντι σε όλες τις αντιξοότητες».