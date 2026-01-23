Σφοδρές κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ινδία η αυτοκτονία ενός 42χρονου άνδρα, λίγες ημέρες μετά τη δημόσια καταγγελία σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση μέσα σε λεωφορείο. Η υπόθεση έχει ανοίξει έναν ευρύτερο διάλογο, γύρω από τη δύναμη και τις συνέπειες της δημόσιας καταγγελίας, μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η 35χρονη Σιμτζίθα Μουσταφά, ανήρτησε στα social media βίντεο, στο οποίο κατήγγειλε ότι ο 42χρονος Ντιπάκ Ου. την άγγιξε ανάρμοστα στο στήθος με τον αγκώνα του, κατά τη διάρκεια διαδρομής σε γεμάτο λεωφορείο. Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας κύμα οργής εις βάρος του άνδρα.

A 42-year-old man, against whom a video alleging misbehaviour with a woman passenger on a bus had surfaced on social media, was found hanging dead at his residence on Sunday, police said. The deceased was identified as Deepak U, a native of #Puthiyara, who was residing at… https://t.co/1yky0cy4ar pic.twitter.com/d4y5dTSO6E — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) January 18, 2026



Σύμφωνα με το BBC, η σεξουαλική παρενόχληση γυναικών σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους, αποτελεί διαδεδομένο φαινόμενο στην Ινδία, γεγονός που συνέβαλε στην έντονη κοινωνική αντίδραση. Ωστόσο, δύο ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο Ντιπάκ Ου. έβαλε τέλος στη ζωή του, βυθίζοντας την κοινή γνώμη σε σοκ.

Η οικογένεια και οι φίλοι του 42χρονου, επιμένουν ότι αρνήθηκε κατηγορηματικά τις καταγγελίες και υποστηρίζουν ότι ήταν αθώος. Όπως αναφέρουν, ήταν βαθιά συντετριμμένος από αυτό που χαρακτήρισαν «δίκη και καταδίκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημη έρευνα ή δικαστική κρίση.

Kerala Man Dies by Suicide After Bus Harassment Video Accusation Psychologist Shimjitha Musthafa posted an 18-second clip alleging Deepak deliberately touched her with sexual intent during a bus ride to Payyannur, gaining over 2 million views before removal Well played bitch 🤬 pic.twitter.com/wycgaUZWHc — Sumit (@SumitHansd) January 18, 2026



Μετά την αυτοκτονία του, στις 18 Ιανουαρίου, μία ημέρα μετά τα γενέθλιά του, η οικογένεια του υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη της 35χρονης. Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι η Μουσταφά, δημιουργός περιεχομένου στα social media και συνεργάτιδα του τοπικού πολιτικού κόμματος Indian Union Muslim League, εκμεταλλεύτηκε το περιστατικό για προσωπική προβολή και αύξηση των ακολούθων της.

Kozhikode, Kerala The desire to famous an Instagram reel viral led to the death of a Hindu. 👉 Deepak U, a 42-year-old Kerala man, hanged himself to death. 👉He worked as a laborer at a textile firm. 👉 While on his way to the factory, a girl, Shimjitha Mustafa, an Indian… pic.twitter.com/wdy8PlEokE — श्रवण बिश्नोई (किसान/ Hindus) (@SKBishnoi29Rule) January 18, 2026



Από την πλευρά της, η Μουσταφά, πριν από τη σύλληψή της, δήλωσε ότι κατέγραψε και δημοσίευσε το βίντεο «για να αναδείξει ένα σοβαρό κοινωνικό και ψυχολογικό πρόβλημα» και όχι για προσωπικό όφελος.

«Ο Ντιπάκ ήταν πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος για να κάνει κάτι που θα έβλαπτε κάποιον, πόσο μάλλον μια γυναίκα», δήλωσε φίλος του αυτόχειρα στο BBC Hindi. Όπως ανέφερε, ο 42χρονος εργαζόταν ως πωλητής σε εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας και επέστρεφε εξαντλημένος στο σπίτι του την ημέρα του περιστατικού, τονίζοντας ότι ήταν τόσο κουρασμένος, που δεν πρόσεξε καν ποιος στεκόταν πίσω του στο ασφυκτικά γεμάτο λεωφορείο.