Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί η πολιτεία της Δυτικής Βεγγάλης στην Ινδία, όπου η κοινωνική οργή ξεχείλισε μετά τη σοκαριστική είδηση του βιασμού και της δολοφονίας μιας 11χρονης κοπέλας.

Οι μαζικές διαδηλώσεις που ξέσπασαν αμέσως μετά την αποκάλυψη του στυγερού εγκλήματος οδήγησαν σε άγρια επεισόδια, με απολογισμό έναν νεκρό, δεκάδες συλλήψεις και σκηνές χάους στους δρόμους.

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν εξοργισμένοι πολίτες συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια των ταραχών, οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα ένας από τους διαδηλωτές να πέσει νεκρός, γεγονός που πυροδότησε ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Η τιμωρία του υπόπτου και η στάση της μητέρας του

Η υπόθεση λαμβάνει δραματικές διαστάσεις και σε οικογενειακό επίπεδο. Ένας από τους βασικούς υπόπτους για την κτηνωδία έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας, όταν οι αρχές επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν στο πλαίσιο της έρευνας και εκείνος αντέδρασε.

Συγκλονιστική είναι η στάση της ίδιας του της μητέρας, η οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά να παραλάβει τη σορό του γιου της από το νεκροτομείο. Σε μια δημόσια δήλωση που αποτυπώνει το μέγεθος του αποτροπιασμού, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Για την αμαρτία που διέπραξε ο γιος μου έλαβε την τιμωρία του».

Την ίδια ώρα, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις, ενώ οι οικογένειες των υπόλοιπων κατηγορουμένων κρατούν σιγή ιχθύος, με εξαίρεση τους συγγενείς ενός υπόπτου που υποστηρίζουν ότι πρόκειται για λάθος ταυτοποίηση και ότι ο άνθρωπός τους είναι αθώος.

Πολιτική θύελλα και κοινωνική κραυγή

Το έγκλημα έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Ο Σουβέντου Αντικάρι, τοπικός πρωθυπουργός της Δυτικής Βεγγάλης, διαμήνυσε σε αυστηρό τόνο μέσω της πλατφόρμας Χ ότι η νέα κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε αυστηρότητα του νόμου. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια για όσους διαπράττουν βιασμούς, αλλά ξεκαθάρισε παράλληλα ότι θα τιμωρηθούν και όσοι επιτίθενται κατά πολιτών στις διαδηλώσεις.

Η τραγωδία αυτή επαναφέρει με τον πιο οδυνηρό τρόπο στο προσκήνιο το τεράστιο πρόβλημα της ασφάλειας των γυναικών και των παιδιών στην Ινδία. Παρά τη θέσπιση αυστηρότερων ποινών -που είχαν αποφασιστεί μετά τον ιστορικό ομαδικό βιασμό της 22χρονης στο Νέο Δελχί το 2012- οι υποθέσεις ακραίας σεξουαλικής βίας συνεχίζουν να συγκλονίζουν τη χώρα, αποδεικνύοντας ότι το κοινωνικό αυτό έλκος παραμένει βαθύ και αθεράπευτο.