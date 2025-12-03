Η Ινδία ανακάλεσε σήμερα (3/12) την εντολή της προς τους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων να τα εφοδιάζουν εκ των προτέρων με μια εφαρμογή κυβερνοασφάλειας, που αναπτύχθηκε από την Iνδική κυβέρνηση, μερικές ημέρες αφού το σχέδιο αυτό, προκάλεσε μεγάλη αντίδραση από αντιπάλους του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι και από ακτιβιστές, υπέρ του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και των ελευθεριών, εξαιτίας ανησυχιών ότι η εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για παρακολουθήσεις.

Η Ινδική κυβέρνηση διέταξε εμπιστευτικά εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Apple, Samsung και Xiaomi, να προεγκαταστήσουν στα νέα κινητά τηλέφωνά τους την εφαρμογή «Σανσάρ Σαάθι» («εταίρος επικοινωνίας» στην ινδική) μέσα σε διάστημα 90 ημερών, είχε αποκαλύψει το Reuters.

 

 

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να μην καταστήσει υποχρεωτική την προεγκατάστση για τους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων», αναφέρει σε δήλωσή του προς τον Τύπο το Iνδικό υπουργείο Επικοινωνιών.

 


Η κίνηση αυτή γίνεται έπειτα από μέρες διαμαρτυριών από αντιπολιτευόμενα κόμματα σχετικά με το θέμα, ενώ κύρια άρθρα εφημερίδων κατήγγειλαν επίσης το μέτρο. Η κυβέρνηση βρέθηκε επίσης σε σύγκρουση με κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων, καθώς η Apple και η Samsung σχεδίαζαν να μην συμμορφωθούν με την οδηγία, δήλωσαν πηγές.

Νωρίτερα σήμερα (3/12) ο Ραντίπ Σινγκ Σαρτζεουάλα, υψηλόβαθμο στέλεχος του αντιπολιτευόμενου κόμματος του Κογκρέσου, ανέφερε σε υπόμνημά του προς το Κοινοβούλιο ότι η κυβέρνηση χρειάζεται να αποσαφηνίσει ότι διαθέτει τη νομική εξουσία για να «επιβάλει μια εφαρμογή η οποία δεν μπορεί να αφαιρεθεί» και ζήτησε από τη Βουλή να συζητήσει τους κινδύνους για την ιδωτικότητα και την ασφάλεια.

 

 

«Υπάρχουν σοβαροί φόβοι ότι μια τέτοια υποχρεωτικά εγκατεστημένη εφαρμογή μπορεί να έχει μια κερκόπορτα, θέτοντας έτσι σε απόλυτο κίνδυνο τα δεδομένα και την ιδιωτικότητα του χρήστη», πρόσθεσε.

