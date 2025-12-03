Η Ινδία ανακάλεσε σήμερα (3/12) την εντολή της προς τους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων να τα εφοδιάζουν εκ των προτέρων με μια εφαρμογή κυβερνοασφάλειας, που αναπτύχθηκε από την Iνδική κυβέρνηση, μερικές ημέρες αφού το σχέδιο αυτό, προκάλεσε μεγάλη αντίδραση από αντιπάλους του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι και από ακτιβιστές, υπέρ του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και των ελευθεριών, εξαιτίας ανησυχιών ότι η εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για παρακολουθήσεις.

Η Ινδική κυβέρνηση διέταξε εμπιστευτικά εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Apple, Samsung και Xiaomi, να προεγκαταστήσουν στα νέα κινητά τηλέφωνά τους την εφαρμογή «Σανσάρ Σαάθι» («εταίρος επικοινωνίας» στην ινδική) μέσα σε διάστημα 90 ημερών, είχε αποκαλύψει το Reuters.

India’s telecoms ministry has privately asked smartphone makers to preload all new devices with a state-owned cyber security app that cannot be deleted, a government order showed, a move likely to antagonize Apple and privacy advocates https://t.co/eaPyMitZN9 — Reuters (@Reuters) December 1, 2025

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να μην καταστήσει υποχρεωτική την προεγκατάστση για τους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων», αναφέρει σε δήλωσή του προς τον Τύπο το Iνδικό υπουργείο Επικοινωνιών.

India’s government has instructed smartphone makers to pre-install a state-owned cybersecurity app on all new devices in a bid to tackle online scams and other crimes, according to reports. Read more: https://t.co/5nqhy7gzeD pic.twitter.com/IdrwpmrtRv — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 1, 2025



Η κίνηση αυτή γίνεται έπειτα από μέρες διαμαρτυριών από αντιπολιτευόμενα κόμματα σχετικά με το θέμα, ενώ κύρια άρθρα εφημερίδων κατήγγειλαν επίσης το μέτρο. Η κυβέρνηση βρέθηκε επίσης σε σύγκρουση με κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων, καθώς η Apple και η Samsung σχεδίαζαν να μην συμμορφωθούν με την οδηγία, δήλωσαν πηγές.

Νωρίτερα σήμερα (3/12) ο Ραντίπ Σινγκ Σαρτζεουάλα, υψηλόβαθμο στέλεχος του αντιπολιτευόμενου κόμματος του Κογκρέσου, ανέφερε σε υπόμνημά του προς το Κοινοβούλιο ότι η κυβέρνηση χρειάζεται να αποσαφηνίσει ότι διαθέτει τη νομική εξουσία για να «επιβάλει μια εφαρμογή η οποία δεν μπορεί να αφαιρεθεί» και ζήτησε από τη Βουλή να συζητήσει τους κινδύνους για την ιδωτικότητα και την ασφάλεια.

India’s telecom ministry has directed major smartphone manufacturers to preload a non-removable, state-owned cybersecurity app on all new devices sold in the country, a move that digital rights advocates describe as a “deeply worrying expansion of executive control over personal… pic.twitter.com/fvYB6bskQO — Maktoob (@MaktoobMedia) December 2, 2025

«Υπάρχουν σοβαροί φόβοι ότι μια τέτοια υποχρεωτικά εγκατεστημένη εφαρμογή μπορεί να έχει μια κερκόπορτα, θέτοντας έτσι σε απόλυτο κίνδυνο τα δεδομένα και την ιδιωτικότητα του χρήστη», πρόσθεσε.