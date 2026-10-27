Οι ινδικές Αρχές διέταξαν σήμερα την απομάκρυνση σχεδόν 100.000 κατοίκων στα παράκτια κρατίδια Άντρα Πραντές και Οντίσα, στο ανατολικό τμήμα της Ινδίας, πριν από την άφιξη αύριο ενός πανίσχυρου κυκλώνα, σύμφωνα με την Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι Αρχές του Νεπάλ και της Σρι Λάνκα, δύο γειτονικών με την Ινδία χωρών, εξέδωσαν επίσης συναγερμούς για την κακοκαιρία.

Ο κυκλώνας Αρνάμπ αναμένεται να πλήξει τις ακτές του Άντρα Πραντές τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με την ένταση μιας «πολύ ισχυρής κυκλωνικής καταιγίδας», ενώ θα συνοδεύεται από ριπές ανέμων που θα μπορούσαν να φθάσουν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία σε ένα δελτίο.

«Εξαιτίας μιας ταχύτερης μετακίνησης, η άφιξη του κυκλώνα στο έδαφος αναμένεται νωρίς. Είναι πιθανόν να γίνει τις πρώτες πρωινές ώρες (02:00-04:00) της 28ης Οκτωβρίου», διευκρίνισε η υπηρεσία.

Σήμερα, κατακλυσμιαίες βροχές σάρωσαν την πόλη-λιμάνι Κακινάντα, στο Άντρα Πραντές.

Σύμφωνα με ινδικά ΜΜΕ, περίπου 50.000 άνθρωποι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς ασφαλείς ζώνες στο Άντρα Πραντές και άλλοι 48.000 στην Οντίσα.

Περισσότερες από 4.700 έγκυες γυναίκες που διαμένουν σε κοινότητες με κίνδυνο πλημμυρών, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, έγραψε η εφημερίδα The Indian Express.

«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Κοτές Κουμάρ, ηλικίας 35 ετών, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση ενθάρρυνε τους πολίτες να συγκεντρώσουν αποθέματα προϊόντων πρώτης ανάγκης. «Υπήρξε ένας κυκλώνας εδώ πριν από τρία χρόνια, όμως το ύψος του νερού δεν έφθασε τόσο ψηλά», συμπλήρωσε.

Στη γειτονική Σρι Λάνκα, όπου έχει κινητοποιηθεί ο στρατός, τα σχολεία έκλεισαν λόγω προειδοποιήσεων για καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, η οποία έκανε λόγο για κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Η αρμόδια Αρχή του Νεπάλ για τη διαχείριση καταστροφών εξέδωσε προειδοποίηση σήμερα, επισημαίνοντας ότι η καταιγίδα θα κινηθεί προς το εσωτερικό της χώρας, με κατεύθυνση τα Ιμαλάια, πιθανότατα τη νύχτα από την Πέμπτη προς την Παρασκευή.

Το φαινόμενο θα συνοδευτεί από ισχυρές βροχοπτώσεις και «υψηλό κίνδυνο έντονων χιονοπτώσεων, χιονοθύελλων και χιονοστιβάδων», διευκρινίστηκε.

Οι τουρίστες κλήθηκαν να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε περιοχές μεγάλου υψόμετρου, ενώ όσοι βρίσκονται ήδη εκεί κλήθηκαν να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.

Το Νεπάλ δεν έχει ακόμη συνέλθει από τη φονική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου, η οποία προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα και τμήματος ορεινού όγκου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι και να αγνοούνται περισσότεροι από 5.000.