Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην πόλη Μουμπάι της Ινδίας, όταν μπαλόνια γεμάτα με αέριο εξερράγησαν μέσα σε ασανσέρ, προκαλώντας φωτιά και τον τραυματισμό δύο ανθρώπων.

 


Το περιστατικό συνέβη προχθές (4/2)  και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στα πλάνα φαίνεται μια 21χρονη φοιτήτρια και ένας 32χρονος διανομέας, να εισέρχονται στο ασανσέρ μαζί με αρκετά πολύχρωμα μπαλόνια. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τα μπαλόνια σπάνε αιφνιδιαστικά και ξεσπούν φλόγες, καλύπτοντας τον περιορισμένο χώρο του ασανσέρ. Οι δύο τραυματίες, καθώς και ένας τρίτος άνδρας, καταφέρνουν να βγουν τρέχοντας για να σωθούν από τη φωτιά. Η 21χρονη και ο 32χρονος υπέστησαν εγκαύματα στα χέρια, στον λαιμό και την κοιλιά.

 

 


Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μπαλόνια είχαν πουληθεί ως μπαλόνια με ήλιο, ωστόσο φαίνεται πως ήταν γεμάτα με υδρογόνο, το οποίο είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο. Η χρήση υδρογόνου φέρεται να έγινε για λόγους μείωσης του κόστους, καθώς μπορεί να αναφλεγεί ακόμη και από στατικό ηλεκτρισμό. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στον ιδιοκτήτη του καταστήματος που διέθεσε τα μπαλόνια.

 

 

 

