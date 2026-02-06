Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην πόλη Μουμπάι της Ινδίας, όταν μπαλόνια γεμάτα με αέριο εξερράγησαν μέσα σε ασανσέρ, προκαλώντας φωτιά και τον τραυματισμό δύο ανθρώπων.

New phobia unlocked: In Mumbai, people stepped into an elevator with a bunch of party balloons — and nearly burned alive. The balloons (probably from static or a spark), turning the cabin into an inferno in seconds pic.twitter.com/yPnOO0Guts — NEXTA (@nexta_tv) February 5, 2026



Το περιστατικό συνέβη προχθές (4/2) και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στα πλάνα φαίνεται μια 21χρονη φοιτήτρια και ένας 32χρονος διανομέας, να εισέρχονται στο ασανσέρ μαζί με αρκετά πολύχρωμα μπαλόνια. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τα μπαλόνια σπάνε αιφνιδιαστικά και ξεσπούν φλόγες, καλύπτοντας τον περιορισμένο χώρο του ασανσέρ. Οι δύο τραυματίες, καθώς και ένας τρίτος άνδρας, καταφέρνουν να βγουν τρέχοντας για να σωθούν από τη φωτιά. Η 21χρονη και ο 32χρονος υπέστησαν εγκαύματα στα χέρια, στον λαιμό και την κοιλιά.

2 people were injured after gas-filled balloons exploded inside a building elevator in Mumbai’s Goregaon. The blast, caught on CCTV, occurred while the man and woman were carrying the balloons. Police have registered a negligence case against the balloon vendor and launched an… pic.twitter.com/chivYo0mNR — The Pioneer (@TheDailyPioneer) February 4, 2026

CCTV video from India shows the moment a bunch of hydrogen-filled party balloons exploded in an elevator in Mumbai, injuring two people. Police said a negligence complaint has been raised against the balloon seller. pic.twitter.com/ukR1iIKBl6 — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 5, 2026



Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μπαλόνια είχαν πουληθεί ως μπαλόνια με ήλιο, ωστόσο φαίνεται πως ήταν γεμάτα με υδρογόνο, το οποίο είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο. Η χρήση υδρογόνου φέρεται να έγινε για λόγους μείωσης του κόστους, καθώς μπορεί να αναφλεγεί ακόμη και από στατικό ηλεκτρισμό. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στον ιδιοκτήτη του καταστήματος που διέθεσε τα μπαλόνια.