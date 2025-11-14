Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη Σριναγκάρ του ινδικού Κασμίρ αργά το βράδυ της Παρασκευής (14/11), ανέφερε ένας τοπικός αστυνομικός.

Πυρκαγιά ξέσπασε στο αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, είπε η πηγή αυτή, εκφράζοντας φόβους ότι θα υπάρχουν θύματα.

Ινδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα από την πυρκαγιά στο κτίριο. Τα αίτια της έκρηξης δεν είναι προς το παρόν σαφή.

Πριν από τέσσερις ημέρες σημειώθηκε πολύνεκρη έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί, την πρωτεύουσα της Ινδίας, την οποία η κυβέρνηση αποδίδει σε τρομοκρατική επίθεση.

🚨 Srinagar, Jammu & Kashmir | J&K police say the blast at Nowgam police station (~11:20pm) occurred during an FSL inspection of seized ammonium nitrate. Authorities call it a tragic accident not a terror attack. Casualties reported; details awaited. pic.twitter.com/dzmrvoWqAO — The News Drill (@thenewsdrill) November 14, 2025

Π.Π.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ