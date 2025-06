Ελικόπτερο με έξι επιβαίνοντες συνετρίβη σήμερα στο βόρειο κρατίδιο της Ινδίας Ουταράχαντ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Το ελικόπτερο είχε χαθεί από τα ραντάρ στην περιοχή Γκαουρικούντ του κρατιδίου, μετέδωσε το ANI, επικαλούμενο αξιωματούχο.

Ο επικεφαλής των αρχών του κρατιδίου, ο Πούσκαρ Σινγκ Ντάμι, ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ότι η Δύναμη Αντιμετώπισης Καταστροφών του Ουταράχαντ, οι αρμόδιες τοπικές αρχές και σωστικά συνεργεία έχουν κινητοποιηθεί και μετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Το δίκτυο India Today ανέφερε επικαλούμενο δηλώσεις αξιωματούχων ότι το ελικόπτερο βγήκε από την πορεία του λόγω κακοκαιρίας.

A helicopter belonging to Aryan Aviation, flying from Uttarakhand’s Guptkashi to Kedarnath, has crashed in the jungles of Gaurikund. Reports suggest casualties in the incident. However, official confirmation is awaited.#ITReel #Kedarnath #HelicopterCrash #Crash #Uttarakhand pic.twitter.com/oyIlDDWZ2D

— IndiaToday (@IndiaToday) June 15, 2025