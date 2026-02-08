Πανικός επικράτησε το Σάββατο σε λούνα παρκ στο Φαρινταμπάντ της Ινδίας, όταν κατέρρευσε ένα από τα μηχανήματα με αποτέλεσμα και οι 15 άνθρωποι που βρίσκονταν πάνω σε αυτό να πέσουν στο έδαφος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.

A policeman was killed and 12 others were injured after a swing collapsed at the Surajkund International Crafts Mela in Faridabad on Saturday evening.

Tap to read story: https://t.co/xzJIkgxJjY pic.twitter.com/KxxMRfRcZ3 — The Indian Express (@IndianExpress) February 7, 2026

Το θύμα ήταν αστυνομικός σε υπηρεσία, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ βαριά στο κεφάλι και άφησε την τελευταία του πνοή πριν διακομιστεί σε νοσοκομείο.