Επτά ελέφαντες σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε όταν ένα επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με κοπάδι από ελέφαντες στο κρατίδιο Άσαμ, στη βόρεια Ινδία. Το ατύχημα συνέβη κοντά στην περιοχή που φιλοξενεί πάνω από 4.000 από τους συνολικά 22.000 ελέφαντες της Ινδίας. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών του τρένου, που εκτελούσε δρομολόγιο από το κρατίδιο Μιζοράμ προς το Νέο Δελχί.

Η σύγκρουση είχε σοβαρές συνέπειες για το κοπάδι, καθώς πέντε βαγόνια του τρένου εκτροχιάστηκαν και το φρένο έκτακτης ανάγκης που ενεργοποίησε ο οδηγός του τρένου δεν μπόρεσε να αποτρέψει την πρόσκρουση. Ο εκπρόσωπος των ινδικών σιδηροδρόμων, Καπιντζάλ Κισόρ Σάρμα, εξήγησε ότι το ατύχημα σημειώθηκε εκτός των ζωνών όπου υπάρχουν περιορισμοί ταχύτητας λόγω της μετακίνησης κοπαδιών ελεφάντων.

Η αποψίλωση των δασών και οι ανθρώπινες δραστηριότητες κοντά στα φυσικά ενδιαιτήματα των ελεφάντων έχουν αναγκάσει τα ζώα να μετακινούνται σε περιοχές πιο κοντά σε κατοικημένες περιοχές, αυξάνοντας τις πιθανότητες συγκρούσεων με ανθρώπους ή άλλα μέσα μεταφοράς.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικά στοιχεία, το 2023 και το 2024, 629 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιθέσεις ελεφάντων στην Ινδία, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα των συγκρούσεων μεταξύ ανθρώπων και άγριας ζωής.