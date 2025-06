Ένα τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε στην πόλη Μπανγκαλόρ της Ινδίας για να υποδεχτεί την επιστροφή της τοπικής ομάδας κρίκετ γιορτάζοντας η νίκη της στο πρωτάθλημα, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης.

Το χάος άφησε πίσω του τουλάχιστον επτά νεκρούς που ποδοπατήθηκαν, σύμφωνα με το ινδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NDTV και την εφημερίδα Times of India.

Ένας φωτογράφος του AFP που βρισκόταν στο σημείο είδε έντονη πίεση στο πλήθος, καθώς μια θάλασσα ανθρώπων κατέκλυσε τους δρόμους.

Karnataka police use mild force to manage the crowd outside M Chinnaswamy Stadium in Bengaluru

A large number of #RoyalChallengersBengaluru fans have arrived here to catch a glimpse of their champion team.#KarnatakaPolice #RCBFans #MChinnaswamyStadium #RCBVictoryCelebration pic.twitter.com/7yRmAMFTCB

— First India (@thefirstindia) June 4, 2025