Μια σειρά από βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν εργάτες σε εργοστάσια ένδυσης στην Ινδία να φορούν κάμερες ΑΙ τοποθετημένες στο κεφάλι, την ώρα που εργάζονται σε ραπτομηχανές και γραμμές παραγωγής.

Η εικόνα από μόνη της δεν είναι απλώς παράξενη. Είναι σχεδόν ωμή.

Workers in Indian factories are using head-mounted cameras to record hand movements for AI training systems so they can be replaced by robots 🤖 pic.twitter.com/pT98QuVY1Z — Tansu Yegen (@TansuYegen) April 12, 2026

Και γι’ αυτό ακριβώς πυροδότησε μια αλυσίδα ερωτημάτων και θεωριών: ότι η εργασία τους δεν καταγράφεται απλώς για λόγους εποπτείας ή παραγωγικότητας, αλλά για κάτι πολύ πιο μακρινό και πολύ πιο εφιαλτικό: την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που κάποια στιγμή θα τους αντικαταστήσουν.

Επισήμως, καμία μεγάλη εταιρεία δεν έχει παραδεχτεί τέτοια χρήση. Όμως το σενάριο δεν χρειάζεται πολλή φαντασία για να σταθεί. Η καταγραφή της ανθρώπινης κίνησης, της ακρίβειας του χεριού, του ρυθμού της παραγωγής, αποτελεί ακριβώς το μοτίβο εκμάθησης πάνω στο οποίο χτίζεται η σημερινή AI που επιχειρεί να «μάθει» να λειτουργεί και χειρονακτικά και όχι πια μόνο σκεπτόμενη. Και εδώ ακριβώς αρχίζει το πρόβλημα.

Η παλιά ιστορία, σε νέα μορφή

Για χρόνια μιλούσαμε για την αυτοματοποίηση σαν κάτι που απειλεί τους γραφίστες, τους προγραμματιστές, τους δημοσιογράφους. Τώρα όμως η συζήτηση κατεβαίνει στο εργοστάσιο, στο πιο σκληρό και υποτιμημένο μεν, κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας, αυτό όμως που πραγματικά παράγει δε.

Αν όντως οι εργάτες χρησιμοποιούνται έστω και εμμέσως, για να εκπαιδεύσουν συστήματα που θα αντικαταστήσουν τη δουλειά τους, τότε δεν μιλάμε απλώς για τεχνολογική εξέλιξη. Μιλάμε για μια νέα, πιο εκλεπτυσμένη μορφή εκμετάλλευσης: ο άνθρωπος δεν αντικαθίσταται απλώς, αλλά «συμμετέχει» εκπαιδεύοντας τον αντικαταστάτη του. Και το κάνει ενώ δεν γνωρίζει τον πραγματικό λόγο που του είπαν να το κάνει.

Η λογική της «αθόρυβης αντικατάστασης»

Η χρήση καμερών στο κεφάλι δεν είναι τεχνολογικό θαύμα. Είναι μια οικονομική επιλογή. Αντί για ακριβό εξοπλισμό καταγραφής κινήσεων, η εργασία του ίδιου του εργαζόμενου γίνεται δεδομένο. Το ανθρώπινο σώμα μετατρέπεται σε εργαλείο συλλογής πληροφορίας, τροφοδοτώντας αλγόριθμους.

Και όταν η πληροφορία αυτή ενσωματωθεί σε αλγόριθμους, το επόμενο βήμα είναι προφανές: η αναπαραγωγή της εργασίας χωρίς τον άνθρωπο.

Το πιο ανησυχητικό δεν είναι ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Είναι ότι ήδη το βλέπουμε να χτίζεται σαν κανονικότητα, χωρίς κοινωνικό διάλογο, χωρίς ουσιαστική ενημέρωση, χωρίς καν να τίθεται ως επιλογή.

Οι εργάτες ως «αναλώσιμη μεταβλητή»

Πίσω από την τεχνολογική γλώσσα της «καινοτομίας» κρύβεται μια πιο σκληρή πραγματικότητα: η εργασία στις χαμηλόμισθες βιομηχανίες αντιμετωπίζεται διαχρονικά ως αναλώσιμη.

Αν σήμερα η ανθρώπινη κίνηση καταγράφεται για να μετατραπεί σε δεδομένο εκπαίδευσης, τότε αύριο ο ίδιος εργαζόμενος δεν θα είναι απλώς αντικαταστάσιμος, θα είναι ήδη αντικατεστημένος στη λογική του συστήματος πριν καν απολυθεί.

Και εδώ τίθεται το πραγματικό, άβολο ερώτημα που κανείς δεν θέλει να απαντήσει καθαρά:

τι γίνεται αυτοί οι άνθρωποι όταν πάψουν να χρειάζονται;

Το τέλος της «χρήσιμης» εργασίας;

Η ιστορία της βιομηχανικής εξέλιξης είχε πάντα νικητές και χαμένους. Όμως αυτό που διαμορφώνεται τώρα δεν είναι απλώς αλλαγή επαγγελμάτων. Είναι αλλαγή θέσης του ίδιου του ανθρώπου μέσα στην παραγωγή: από απαραίτητος κρίκος, σε μεταβατικό στάδιο προς την πλήρη αυτοματοποίηση.

Και όταν αυτό το στάδιο ολοκληρωθεί, οι άνθρωποι που το στήριξαν δεν εξαφανίζονται από την κοινωνία. Απλώς μετακινούνται στο περιθώριο της οικονομίας, εκεί όπου δεν είναι ούτε παραγωγικοί ούτε απαραίτητοι.

Και τότε η ερώτηση παύει να είναι τεχνολογική και γίνεται πολιτική, σχεδόν υπαρξιακή:

αν δεν παράγεις, αν δεν «χρειάζεσαι», αν έχεις ήδη εκπαιδεύσει το σύστημα που σε αντικαθιστά… είσαι ακόμη μέρος του; ή απλώς βάρος που πρέπει να απαλείφει;

Και όσο η απάντηση μένει ανοιχτή, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μοιάζει απλώς με εργαλείο προόδου. Μοιάζει με έναν μηχανισμό που μαθαίνει γρήγορα το πιο παλιό μάθημα της οικονομίας: ότι ο άνθρωπος είναι χρήσιμος όσο παράγει και περιττός όταν ολοκληρώσει τη δουλειά του.