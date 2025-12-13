Γυαλιά καρφιά τα έκαναν εξαγριωμένοι οπαδοί στην Καλκούτα της Ινδίας, οι οποίοι πλήρωσαν 12.000 ρουπίες (113 ευρώ), για να δουν τον Λιονέλ Μέσι στο γήπεδο.

Όμως ο Αργεντίνος σταρ εμφανίστηκε στο γήπεδο μόνο για λίγα λεπτά και στη συνέχεια έφυγε με τη συνοδεία του.

Οι οπαδοί μόλις κατάλαβαν τι είχε παιχτεί, άρχισαν να σπάνε καθίσματα, να πετάνε αντικείμενα και να διαλύουν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους.

Σύμφωνα με Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, ο Μέσι ήταν προγραμματισμένο να παίξει και ποδόσφαιρο σε έναν σύντομο φιλικό αγώνα στο γήπεδο Salt Lake, κάτι που τελικά δεν συνέβη.