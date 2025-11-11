Η ινδική αστυνομία διενεργεί την έρευνα για τη φονική έκρηξη στην πρωτεύουσα Νέο Δελχί δυνάμει της δρακόντειας νομοθεσίας για την καταπολέμηση της «τρομοκρατίας», μεταδίδουν σήμερα τηλεοπτικά δίκτυα του ασιατικού γίγαντα.
Footage from the exact moment the blast occurred near Red Fort.
लाल किले के पास विस्फोट होने के सटीक समय का फुटेज। #Delhiblast #Delhi #homeminister #news #Terrorism pic.twitter.com/fCdbMMt6tF
Η έκρηξη, σε μικρή απόσταση από το ιστορικό Κόκκινο Φρούριο, χθες το απόγευμα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 20· επρόκειτο για σπάνιο συμβάν στην αυστηρά φρουρούμενη ομοσπονδιακή πρωτεύουσα των 30 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων.
#BlastBreaking | दिल्ली ब्लास्ट की जांच जारी, FSL की टीम ने सैंपल जुटाए#RedFort #LalQila #Blast #Delhi #DelhiBlast #Car #CarBlast #Police | @sumairakh | @TheSamirAbbas | @GauravAgrawaal | @dineshgautam1 pic.twitter.com/jrQqKSs5mI
Με πληροφορίες από AΜΠΕ, Reuters
Επιμέλεια: A.A.