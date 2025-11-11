Η ινδική αστυνομία διενεργεί την έρευνα για τη φονική έκρηξη στην πρωτεύουσα Νέο Δελχί δυνάμει της δρακόντειας νομοθεσίας για την καταπολέμηση της «τρομοκρατίας», μεταδίδουν σήμερα τηλεοπτικά δίκτυα του ασιατικού γίγαντα.

Η έκρηξη, σε μικρή απόσταση από το ιστορικό Κόκκινο Φρούριο, χθες το απόγευμα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 20· επρόκειτο για σπάνιο συμβάν στην αυστηρά φρουρούμενη ομοσπονδιακή πρωτεύουσα των 30 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων.

Με πληροφορίες από AΜΠΕ, Reuters

