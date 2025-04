Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες Σάββατο στο Νέο Δελχί, όταν κατοικημένο κτήριο κατέρρευσε σε προάστιο της ινδικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης και τις Αρχές.

Η καταστροφή εκτυλίχτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες σε βορειοανατολικό προάστιο της πόλης, όπου ζουν κυρίως μετανάστες από άλλες περιοχές της αχανούς χώρας και όπου οι έλεγχοι είναι σπάνιοι. Σωστικά συνεργεία έψαχναν στα συντρίμμια όλη μέρα χθες.

Έντεκα άνθρωποι βγήκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια από τα σωστικά συνεργεία, όμως ισάριθμοι «ανασύρθηκαν νεκροί», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV χθες.

#WATCH | Delhi | 4 people died after a building collapsed in the Mustafabad area; rescue and search operation is underway

8-10 people are still feared trapped, said Sandeep Lamba, Additional DCP, North East District pic.twitter.com/UT0KcxUcSO

— ANI (@ANI) April 19, 2025