O oίκος δημοπρασιών Brettells Auctioneers & Valuers με έδρα το Νιούπορτ της Αγγλίας έβγαλε σε δημοπρασία ένα λεμόνι 285 ετών και κατάφερε να κερδίσει σχεδόν 1.800 δολάρια, όπως αναφέρει η New York Post.

«Σκεφτήκαμε ότι θα διασκεδάσουμε λίγο και θα βάλουμε [το λεμόνι] στη δημοπρασία με εκτίμηση 40 με 60 λίρες», δήλωσε ο δημοπράτης Ντέιβιντ Μπρέτελ (David Brettell).

Ο οίκος δημοπρασιών βρήκε αρχικά το φρούτο από το 1739 κρυμμένο σε ένα ντουλάπι του 19ου αιώνα.

Οι πωλητές του, καθώς ξεχώριζαν τα υπάρχοντα του θείου τους βρήκαν το έπιπλο και σκέφτηκαν ότι ίσως είναι πολύτιμο.

Έτσι το πήγαν για εκτίμηση στον οίκο δημοπρασιών.

«Το λεμόνι έφτασε με ένα συνηθισμένο μπαούλο Κινέζων εμπόρων στα τέλη του 19ου αιώνα. Ήταν ακριβώς στο πίσω μέρος ενός εκ των συρταριών οπότε το βγάλαμε», είπε ο Μπρέτελ στο BBC.

Αυτό το μοναδικό εσπεριδοειδές έχει βαθύ καφέ χρώμα, αλλά είναι εντυπωσιακά άθικτο.

Είναι σκαλισμένο με τις λέξεις «δόθηκε από τον κ. P Lu Franchini στις 4 Νοεμβρίου 1739 στη Miss E Baxter».

«Το λεμόνι μπορεί να μεταφέρθηκε στην Αγγλία, ως ρομαντικό δώρο από την Ινδία», ανέφερε η Sun.

