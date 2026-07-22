Σκηνές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν στην περιοχή Τονταραϊσίνγκ της Ινδίας, όταν μια άγρια αρσενική λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κατάστημα πώλησης αλκοολούχων ποτών και επιτέθηκε με σφοδρότητα στον 25χρονο υπάλληλο.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν καρέ-καρέ τη δραματική μάχη σώμα με σώμα, με τον νεαρό να καταφέρνει να απωθήσει το αιλουροειδές και να το εγκλωβίσει μέσα στην κάβα κατεβάζοντας το μεταλλικό ρολό.

Το ζώο, που είχε τραυματίσει συνολικά τρία άτομα, ακινητοποιήθηκε μετά από γιγαντιαία επιχείρηση πέντε ωρών.

Βίντεο κατέγραψε τη μάχη του υπαλλήλου με τη λεοπάρδαλη:

Η δραματική μάχη σώμα με σώμα μέσα στην κάβα

Η άγρια λεοπάρδαλη, η οποία ήδη περιφερόταν στην πόλη προκαλώντας αναστάτωση, όρμησε εντός του καταστήματος αλκοολούχων ποτών.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας το ζώο πήδηξε πάνω από τον πάγκο και επιτέθηκε απευθείας στον 25χρονο εργαζόμενο.

Ο νεαρός πάλεψε σώμα με σώμα για αρκετά δευτερόλεπτα με το ζώο και αφού κατάφερε να απωθήσει το αιλουροειδές, πέρασε πίσω από τον πάγκο και βγήκε τρέχοντας έξω από το κατάστημα.

Με εκπληκτική ψυχραιμία, ο 25χρονος κατάφερε πριν απομακρυνθεί να κατεβάσει το μεταλλικό ρολό, παγιδεύοντας τη λεοπάρδαλη στο εσωτερικό του χώρου.

Τρεις τραυματίες από τις επιθέσεις

Εγκλωβισμένο πλέον το άγριο ζώο άρχισε να κινείται νευρικά, ρίχνοντας στο πάτωμα κιβώτια και μπουκάλια, πριν τελικά καταφύγει κάτω από τον πάγκο.

Σύμφωνα με τις αρχές, το ίδιο ζώο είχε επιτεθεί νωρίτερα και σε έναν εθελοντή δασοπροστασίας που προσπαθούσε να το εντοπίσει.

Συνολικά τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο 25χρονος υπάλληλος φέρει τραύματα από τα νύχια της λεοπάρδαλης στο χέρι, στον ώμο και στη μύτη, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Πεντάωρη επιχείρηση και εκκένωση της αγοράς

Για λόγους ασφαλείας, οι αρχές απέκλεισαν αμέσως την περιοχή και εκκένωσαν την κεντρική αγορά.

Στο σημείο έσπευσαν ειδικοί της άγριας ζωής και μετά από επιχείρηση που διήρκεσε περίπου πέντε ώρες, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το ζώο κάνοντας χρήση ηρεμιστικού βέλους.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για αρσενική λεοπάρδαλη ηλικίας περίπου 5 ετών, η οποία θα υποβληθεί στις απαραίτητες κτηνιατρικές εξετάσεις προτού μεταφερθεί και αφεθεί εκ νέου στο φυσικό της περιβάλλον.