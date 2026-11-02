Συναγερμός σήμανε στην πόλη Βισακαπατνάμ στην ανατολική ακτή της Ινδίας, έπειτα από εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου πετρελαίου της Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), σκορπώντας την αναστάτωση στους κατοίκους των γύρω συνοικιών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The New Indian Express, η φωτιά ξέσπασε σε δεξαμενή βαρέος πετρελαϊκού υλικού στη μονάδα αναβάθμισης υπολειμμάτων, ενώ μαρτυρίες εργαζομένων κάνουν λόγο για εκκωφαντικό θόρυβο έκρηξης πριν από την ανάφλεξη.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η διοίκηση προχώρησε σε εκκένωση προσωπικού και διακοπή ρεύματος, με την εταιρεία να επιβεβαιώνει πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες.

Οι μαρτυρίες για έκρηξη

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα The New Indian Express, τεράστιες φλόγες υψώθηκαν αιφνιδιαστικά πάνω από το βιομηχανικό συγκρότημα, την ώρα που πυκνά, μαύρα νέφη καπνού κάλυψαν τον ουρανό και έγιναν άμεσα ορατά από πολύ μεγάλη απόσταση σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή.

Αν και το σενάριο της έκρηξης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από επίσημη πηγή, εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο ανέφεραν έντονο κρότο που προηγήθηκε της ανάφλεξης:

«Ακούσαμε ήχους έκρηξης στην περιοχή. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα και πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού υψώθηκαν στον ουρανό, καλύπτοντας τη γύρω περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά εργαζόμενος της εγκατάστασης.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού τέθηκαν άμεσα σε πλήρη κινητοποίηση οι εσωτερικές ομάδες πυρόσβεσης του διυλιστηρίου, ενώ παράλληλα έσπευσαν ενισχύσεις με πυροσβεστικά οχήματα από διάφορους σταθμούς της πόλης, προκειμένου να ελέγξουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν τη μετάδοσή του σε παρακείμενες εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της The New Indian Express, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δεξαμενή αποθήκευσης βαρέος πετρελαϊκού υλικού εντός της μονάδας αναβάθμισης υπολειμμάτων. Αξιωματούχος της HPCL διευκρίνισε ότι η ιδιαίτερα αυξημένη πυκνότητα και το μαύρο χρώμα του καπνού οφείλονται στο υψηλό ιξώδες του υλικού που φυλασσόταν στη συγκεκριμένη δεξαμενή.

Για λόγους πρόληψης και ασφάλειας:

Η διοίκηση του διυλιστηρίου προχώρησε σε άμεση διακοπή της ηλεκτροδότησης στην πληγείσα ζώνη.

Το προσωπικό και οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν προς ασφαλείς τοποθεσίες.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν περιμετρικά του εργοστασίου, αποκλείοντας πλήρως την κυκλοφορία και την πρόσβαση προς το συγκρότημα.

Πανικός στους κατοίκους – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Το μέγεθος της φωτιάς και οι αποπνικτικές ποσότητες καπνού προκάλεσαν έντονη ανησυχία και αναστάτωση στις γειτονικές κατοικημένες ζώνες, ιδιαίτερα στις περιοχές Μαλκαπουράμ και Σριχαριπουράμ. Πολλοί πολίτες εγκατέλειψαν έντρομοι τα σπίτια τους όταν είδαν τη στήλη καπνού πάνω από τη βιομηχανική περιοχή.

Εκπρόσωπος της εταιρείας HPCL ανακοίνωσε ότι, βάσει των πρώτων επίσημων αναφορών, δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι ή τραυματισμοί.

Το διυλιστήριο της HPCL στη Βισακαπατνάμ αποτελεί κομβικό κρίκο στην επεξεργασία πετρελαίου για την ανατολική ακτή της Ινδίας. Η έκταση των υλικών καταστροφών παραμένει υπό αποτίμηση, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση και τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων του συμβάντος.