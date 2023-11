Μια κάμερα κατέγραψε πλάνα των 41 εργαζομένων που έχουν παγιδευτεί σε μια σήραγγα στην πολιτεία Uttarakhand της Ινδίας, για πρώτη φορά σε εννέα ημέρες.

Το βίντεο γυρίστηκε χρησιμοποιώντας μια ενδοσκοπική κάμερα, που γλίστρησε μέσα σε έναν νέο σωλήνα που είχε τρυπηθεί στη σήραγγα τη Δευτέρα (21/11).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι διασώστες χρησιμοποίησαν επίσης τον σωλήνα για να δώσουν στους εργάτες το πρώτο τους ζεστό γεύμα εδώ και μέρες.

Μέχρι στιγμής, ζούσαν με σνακ που στέλνονταν μέσω ενός στενότερου σωλήνα, που είχε τοποθετηθεί νωρίτερα.

Η υπό κατασκευή σήραγγα υποχώρησε μετά από κατολίσθηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 12ης Νοεμβρίου στην περιοχή Uttarkashi της βόρειας πολιτείας. Η επαφή με τους εγκλωβισμένους άνδρες έγινε αμέσως μετά και έκτοτε τους παρέχεται οξυγόνο, τροφή και νερό.

Το απόγευμα της Δευτέρας, η επιχείρηση διάσωσης έγινε μάρτυρας μιας σημαντικής ανακάλυψης, αφού οι διασώστες μπόρεσαν να σπρώξουν έναν σωλήνα διαμέτρου έξι ιντσών μέσα από τα συντρίμμια μέσα στη σήραγγα.

Οι αξιωματούχοι έριξαν μια μικρή κάμερα συνδεδεμένη σε ένα εύκαμπτο καλώδιο στον σωλήνα και τη χρησιμοποίησαν για να κινηματογραφήσουν τους παγιδευμένους άνδρες.

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στον Τύπο, διασώστες φαίνονται να βλέπουν το βίντεο σε μια οθόνη υπολογιστή έξω από τη σήραγγα.

Ένας αξιωματούχος ζητά από τους άντρες να εμφανιστούν μπροστά στην κάμερα και να χαμογελάσουν και να κουνήσουν το χέρι – οι εργαζόμενοι φαίνονται να ανταποκρίνονται στις οδηγίες.

Τους λέει επίσης ότι θα σωθούν σύντομα και αργότερα τους ζητά να ταυτιστούν μπροστά στην κάμερα.

Η επικοινωνία φαίνεται να γίνεται μέσω walkie-talkies, καθώς ένας από τους άνδρες του βίντεο κρατά το gadget στα χέρια του.

Οι άνδρες, πολλοί από τους οποίους φορούν προστατευτικά κράνη και μπουφάν, φαίνονται να στέκονται σε ημικύκλιο κοντά στην κάμερα.

Στη συνέχεια, ο αξιωματούχος λέει στους άνδρες ότι ο σωλήνας θα καθαριστεί σύντομα και μετά θα σταλεί νερό σε αυτούς.

Ο νέος σωλήνας είναι φαρδύτερος από ό,τι οι υπεύθυνοι του σωλήνα διαμέτρου τεσσάρων ιντσών είχαν εισαγάγει στη σήραγγα, ώρες αφότου ένα τμήμα του υποχώρησε στις 12 Νοεμβρίου.

Λόγω της στενότητας του σωλήνα, μόνο ορισμένα σνακ όπως γραμμάρια και ξηροί καρποί μπορούσαν να δοθούν στους εργάτες μέχρι στιγμής. Ο σωλήνας χρησιμοποιήθηκε επίσης για την παροχή οξυγόνου σε αυτά.

Οι αξιωματούχοι είπαν ότι ο νέος ευρύτερος σωλήνας θα βοηθήσει στον εφοδιασμό των εργαζομένων με περισσότερο οξυγόνο, τρόφιμα και άλλα βασικά είδη, όπως φάρμακα, κινητά τηλέφωνα και φορτιστές.

Οι διασώστες το έχουν ήδη χρησιμοποιήσει για να δώσουν στους εργάτες το πρώτο τους ζεστό γεύμα khichdi (ένα πιάτο με ρύζι και φακές) – το οποίο συσκευάστηκε σε μπουκάλια και στάλθηκε μέσα.

Η επιχείρηση, η οποία εισήλθε στη δέκατη ημέρα της την Τρίτη, έχει συναντήσει αρκετές καθυστερήσεις και εμπόδια, κυρίως λόγω του χαλαρού χώματος και της πτώσης συντριμμιών.

Το σχέδιο είναι να σκάψει μια τρύπα αρκετά πλάτος για να χωρέσει έναν σωλήνα 900 mm, τον οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να συρθούν έξω από τη σήραγγα.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι προσπαθούσαν να σκάψουν άλλες δύο σήραγγες δίπλα στην κύρια σήραγγα διαφυγής ως πρόσθετες οδούς διαφυγής.

Την Κυριακή, ο ομοσπονδιακός Υπουργός Αυτοκινητοδρόμων και Οδών Νιτίν Γκάντκαρι είχε επισκεφθεί το σημείο και είπε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης θα μπορούσαν να συνεχιστούν για «δύο έως τρεις ημέρες».

India

Indian Army’s Border Roads Organisation was constructing Uttarkashi tunnel which collapsed few days ago due to corruption has 41 people trapped behind it. A six inch pipe has been inserted to provide food and supplies to those trapped workers there. pic.twitter.com/yJfDWacZof

— Bharwana (@pain___killer) November 21, 2023