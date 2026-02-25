Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι αναμένεται σήμερα στο Ισραήλ για μια διήμερη επίσκεψη που αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεσμών με τον σημαντικό αυτόν εταίρο στα θέματα του εμπορίου και της άμυνας, παρά τις επικρίσεις στη χώρα του.

Τα τελευταία χρόνια, το Νέο Δελχί έχει σταδιακά ενισχύσει την σύμπραξή του με το Ισραήλ στους τομείς της άμυνας, της γεωργίας, της τεχνολογίας και της κυβερνοασφάλειας.

Ο μεγάλος ινδικός επιχειρηματικός όμιλος Adani διαχειρίζεται το ισραηλινό λιμάνι της Χάιφα και ο ινδικός στρατός είναι εξοπλισμένος με ισραηλινά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), τα οποία χρησιμοποίησε σε μεγάλο βαθμό κατά την στρατιωτική του αντιπαράθεση με το Πακιστάν το 2025.

Παράλληλα η Ινδία διατηρεί στιβαρές σχέσεις με τις χώρες του Κόλπου και το Ιράν, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ, όπου διαχειρίζεται τα έργα στο λιμάνι του Σαμπαχάρ, στην εμπορική οδό προς το Αφγανιστάν.

«Τα κράτη μας μοιράζονται μια στιβαρή και πολύμορφη στρατηγική σύμπραξη», σημείωσε ο Ναρέντρα Μόντι σε ανακοίνωση που εξέδωσε προτού αναχωρήσει, όπου διευκρίνιζε ότι θα συναντήσει τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως και τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ ,και θα απευθυνθεί στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο.

Τη Δευτέρα άρχισαν στο Νέο Δελχί συνομιλίες ενόψει μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ανάμεσα στις δύο χώρες, σύμφωνα με την ινδική κυβέρνηση, η οποία διευκρίνισε ότι το συνολικό ύψος του διμερούς εμπορίου ανήλθε σε 3,62 δισεκατομμύρια δολάρια την περίοδο 2024-2025.

Μαζί με τον επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης, ο Ναρέντρα Μόντι αναμένεται «να συζητήσει τα μέσα για να ενισχυθεί η συνεργασία» μεταξύ των δύο χωρών.

Η Ινδία και το Ισραήλ έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις από το 1992. Αυτές συσφίχθηκαν με την άνοδο στην εξουσία του υπερεθνικιστή ινδουιστή Μόντι το 2014. Ο Μόντι και ο Νετανιάχου, αμφότεροι σταθερά προσκείμενοι στη δεξιά, αλληλοχαρακτηρίζονται «φίλοι».

Τον Σεπτέμβριο του 2023, το Νέο Δελχί αποκάλυψε το μεγάλο του σχέδιο για «οικονομικό διάδρομο» που θα συνδέει την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη μέσω σιδηροδρόμου, λιμανιών, γραμμών ηλεκτροδότησης, συνδέσεων ίντερνετ και πετρελαιαγωγών.

Ωστόσο η πρωτοβουλία αυτή τέθηκε σε αναμονή μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023 και της πολυαίμακτης ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης που ακολούθησε στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο Χ, το εξέχον μέλος του Κόμματος του Κογκρέσου Πριγιάνκα Γκάντι δήλωσε ότι ελπίζει πως ο Μόντι «θα θίξει τον φόνο χιλιάδων αθώων ανδρών, γυναικών και παιδιών στη Γάζα» όταν θα απευθυνθεί στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

