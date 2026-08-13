Στο έλεος ακραίων καιρικών φαινομένων βρέθηκε η πολιτεία Ουταραχάντ (Uttarakhand) της Ινδίας, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν ραγδαία άνοδο της στάθμης των υδάτων και καταστροφικές πλημμύρες, με αποκορύφωμα την κατάρρευση μιας μεταλλικής γέφυρας στην κοιλάδα Νίτι της περιοχής Τσαμόλι.

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα από βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, στα οποία καταγράφεται η στιγμή που ένας τεράστιος όγκος λασπωδών υδάτων σαρώνει την κοιλάδα και προσκρούει με σφοδρότητα πάνω στη γέφυρα. Η δύναμη του ρεύματος ήταν τόσο μεγάλη, που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η μεταλλική κατασκευή ξεριζώθηκε από τα θεμέλιά της και παρασύρθηκε προς την όχθη του ποταμού.

Κινητοποίηση των Αρχών και απεγκλωβισμοί

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας του Τσαμόλι, η υπερχείλιση του ρέματος Ταμάκ κατέστρεψε τη γέφυρα, διακόπτοντας πλήρως την κυκλοφορία πέρα από την περιοχή του Μαλάρι. Δεν υπήρξαν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της τοπικής διοίκησης, καθώς και ομάδες διάσωσης (SDRF και NDRF). Λόγω της διακοπής των συγκοινωνιών, ολόκληρες περιοχές αποκόπηκαν. Παράλληλα, πολίτες εγκλωβίστηκαν.

«Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, η στάθμη του ποταμού Αλακνάντα έχει ανέβει επικίνδυνα. Κλιμάκια της αστυνομίας, χρησιμοποιώντας τηλεβόες, καλούν τους κατοίκους των παραποτάμιων περιοχών να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία», ανέφερε η αστυνομία στην πλατφόρμα «X» την ίδια μέρα.