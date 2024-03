Η αστυνομία της Ινδίας συνέλαβε άλλους πέντε άνδρες, για τον ομαδικό βιασμό μιας Ισπανίδας τουρίστριας, ήτοι συνολικά 8 ανθρώπους.

Η επίθεση σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην πολιτεία Τζαρχάντ, στην ανατολική Ινδία, όπου είχε κατασκηνώσει η ίδια με τον σύντροφο της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India (PTI) έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες των υπόπτων, στους οποίους είχαν φορέσει χειροπέδες και είχαν δέσει μεταξύ τους με σκοινί.

Τη Δευτέρα (4/3), άλλοι τρεις άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου και τέθηκαν υπό κράτηση.

«Οκτώ συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα σε σχέση με αυτόν τον φερόμενο ομαδικό βιασμό μιας Ισπανίδας», έγραψε το PTI.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι αρχές παρέδωσαν μια επιταγή ύψους 12.000 δολαρίων στο ζευγάρι στο πλαίσιο ενός «προγράμματος αποζημίωσης θυμάτων».

a travelvlog couple trying to visit every country in the world decided to go to India as their latest destination.

11 hours ago they announced they were at the hospital because he had been beaten up and she had been gang raped by 7 men. pic.twitter.com/WNSd21TUi5

— pagliacci the hated 🌝 (@Slatzism) March 2, 2024