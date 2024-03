Λεωφορείο με περίπου 30 επιβαίνοντες τυλίχθηκε στις φλόγες, εν κινήσει, στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές της βόρειας Ινδίας, εξαιτίας πτώσης ηλεκτροφόρου καλωδίου στον δρόμο, με αποτέλεσμα πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Γκαζιπούρ και σύμφωνα με ρεπορτάζ ινδικών μέσων ενημέρωσης, το ιδιωτικό λεωφορείο μετέφερε προσκεκλημένους σε γαμήλια δεξίωση.

Σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, διακρίνεται το λεωφορείο να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Τραυματίες διακομίστηκαν με σοβαρά εγκαύματα σε νοσοκομείο και η κατάσταση ορισμένων χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

— The Times Of India (@timesofindia) March 11, 2024

#Ghazipur Accident: Bus Filled With Passengers Turns Into Fireball, 5 Dead in Uttar Pradesh Tragedy pic.twitter.com/P5Hz5AtxAQ

Ghazipur: Fire broke out in a bus full of passengers, Several Feared Dead. pic.twitter.com/Dk9AwXa54z

— IANS (@ians_india) March 11, 2024