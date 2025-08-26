Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση του εδάφους μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν το ινδικό Κασμίρ. Από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από τον μουσώνα σε αυτήν την περιοχή των Ιμαλαΐων καταστράφηκαν επίσης γέφυρες και κατοικίες, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Press Trust of India (PTI) μετέδωσε πλάνα στα οποία χείμαρροι λάσπης σκεπάζουν γέφυρες και κατακλύζουν ινδουιστικούς ναούς.

Ένας υψηλόβαθμος τοπικός αξιωματούχος, ο Όμαρ Αμπντάλα, είπε ότι η κατάσταση στην περιοχή του Τζάμου είναι «πολύ σοβαρή».

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι συνηθισμένο φαινόμενο κατά την περίοδο των μουσώνων, από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, όμως οι ειδικοί λένε ότι η κλιματική αλλαγή, σε συνδυασμό με τον κακό χωροταξικό σχεδιασμό, αυξάνουν τη συχνότητά, τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις τους.

Από τις πλημμύρες της 5ης Αυγούστου βυθίστηκε στη λάσπη η πόλη Νταράλι, στο κρατίδιο Ουταρακάντ. Οι νεκροί πιθανολογείται ότι ξεπερνούν τους 70, όμως ακόμη δεν υπάρχει ένας επιβεβαιωμένος απολογισμός.

Στις 14 Αυγούστου, χείμαρροι λάσπης έπνιξαν το χωριό Τσισότι, επίσης στο ινδικό Κασμίρ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 60 ανθρώπους.