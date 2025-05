Τραγωδία στην Ινδία με έξι ανθρώπους να σκοτώνονται και περισσότερους από 80 να τραυματίζονται από ποδοπάτημα κατά την διάρκεια θρησκευτικής τελετής σε ναό.

Το θλιβερό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε ινδουιστικό ναό στο κρατίδιο Γκόα, στη νοτιοδυτική Ινδία, στον οποίο είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες πιστοί για θρησκευτική τελετή, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσαν οι αρχές.

Yo Go to Kumbh, you can get killed in a stampede

You go to a railway station , you can get killed in a stampede

You go to a religious gathering, you may never return.

Visuals from Goa’s Lairai Devi Temple where 6 people died because of the failure of @DrPramodPSawant ‘s Govt.… pic.twitter.com/b16lI4vcR5

— Dr Nimo Yadav 2.0 (@DrNimoYadav) May 3, 2025