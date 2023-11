Μηχανικοί του ινδικού στρατού ετοιμάζονται σήμερα να αρχίσουν το σκάψιμο με χειροκίνητα τρυπάνια για να καταφέρουν να φτάσουν στους 41 εργάτες που βρίσκονται παγιδευμένοι επί 16 ημέρες στα συντρίμμια υπόγειας οδικής σήραγγας, η οποία κατέρρευσε στη βόρεια Ινδία, μετά τα πολλά εμπόδια που συνάντησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Πλέον απομένουν μόνον 9 μέτρα σκαψίματος στα συντρίμμια για να εισαχθούν τα τελευταία τμήματα ενός σωλήνα από χάλυβα μήκους 57 μέτρων και φάρδος ακριβώς τόσο που να επιτρέπει το πέρασμα ενός ανθρώπου, με στόχο μέσω αυτού να ανασυρθούν στην επιφάνεια οι παγιδευμένοι εργάτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πλέγμα από μεταλλικές ράβδους και κατασκευαστικά οχήματα, που έχουν θαφτεί στο σημείο που κατέρρευσε η υπό κατασκευή σήραγγα, κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση των επιχειρήσεων με εκσκαφέα, ο οποίος υπέστη ανεπανόρθωτη βλάβη λόγω αυτών.

Οι Ινδοί στρατιώτες θα προσπαθήσουν ως εκ τούτου σήμερα να απομακρύνουν τις πέτρες και τα συντρίμμια στα εναπομείναντα 9 μέτρα, καθώς αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας στην απομακρυσμένη αυτή ορεινή περιοχή στο κρατίδιο στα Ιμαλάια Ουταραχάντ.

«Το προσωπικό του τάγματος μηχανικών του ινδικού στρατού, καθώς και σωστικά συνεργεία προετοιμάζουν» την επιχείρηση αυτή, δήλωσε τη Δευτέρα (27/11) ο υψηλόβαθμος τοπικός αξιωματούχος Αμπισέκ Ρουέλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σε συνθήκες παγετού, οι μηχανικοί θα χρησιμοποιήσουν χειροκίνητα τρυπάνια για να ανοίξουν ένα πέρασμα, επιχειρώντας ένα δύσκολο έργο σε έναν σωλήνα τόσο στενό, ώστε να επιτρέπει μόλις ένας άνθρωπος να συρθεί μέσα σε αυτόν.

Από τις 12 Νοεμβρίου που κατέρρευσε η σήραγγα, οι προσπάθειες διάσωσης περιπλέχθηκαν και καθυστέρησαν από τις πτώσεις συντριμμιών και τις διαδοχικές βλάβες των γεωτρύπανων, που χρησιμοποιούνταν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Οι 41 εργάτες έχουν διατηρηθεί στη ζωή για δύο εβδομάδες χάρη στην τροφοδοσία τους με αέρα, τρόφιμα, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα μέσω αγωγού από τον οποίο οι διασώστες πέρασαν και ενδοσκοπική κάμερα. Αυτή επέτρεψε στις οικογένειές τους να τους δουν την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά μετά την κατάρρευση της υπό κατασκευή οδικής σήραγγας.

🇮🇳 In India, rescuers are digging by hand to try and reach the 41 workers who have been trapped in a collapsed road tunnel for the past 16 days.

The rescue operation has been hit by repeated setbacks 👇 pic.twitter.com/f9JUyr2mQy

— FRANCE 24 English (@France24_en) November 27, 2023