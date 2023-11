Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, όταν ποδοπατήθηκαν σε ένα πανεπιστήμιο της νότιας Ινδίας, όπου επρόκειτο να δοθεί μια συναυλία.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο υπαίθριο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Επιστημών και Τεχνολογίας του Κότσιν (Cusat) στο κρατίδιο της Κεράλα, όταν ξέσπασε ραγδαία νεροποντή και το πλήθος κινήθηκε προσπαθώντας να προφυλαχθεί, ανέφερε ένας αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας στο πρακτορείο PTI.

Η υπουργός Υγείας του κρατιδίου, Βίνα Τζορτζ, ανέφερε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, άλλοι τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και περισσότεροι από 60 είναι οι τραυματίες.

Το 2013 ένα παρόμοιο δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός θρησκευτικού φεστιβάλ στο κρατίδιο Μάντια Πραντές, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 115 άνθρωποι.