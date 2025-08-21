Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή 17 Αυγούστου σε λούνα παρκ στην πόλη Navsari, στην Πολιτεία Γκουτζαράτ της Ινδίας, όταν ένας περιστρεφόμενος δίσκος τύπου καρουζέλ, κατέρρευσε ξαφνικά από ύψος 15 μέτρων, πέφτοντας στο έδαφος.

Από την πτώση τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι – δύο παιδιά, ένας άνδρας και μία γυναίκα – οι οποίοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο.

Σοκαριστικές είναι οι σκηνές που καταγράφηκαν σε βίντεο, όπου ακούγονται ουρλιαχτά από τους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με το Πρακτορείο Associated Press, οι τοπικές Αρχές διεξάγουν έρευνα, για το αν το συγκεκριμένο μηχάνημα, έχει υποβληθεί στους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας και αν το λούνα παρκ, διαθέτει άδεια λειτουργίας.