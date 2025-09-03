Δικαστήριο στην Ουνταϊπούρ της Ινδίας καταδίκασε σε θάνατο τον 38χρονο Κισαντάς, ο οποίος το 2017 πυρπόλησε τη σύζυγό του, Λάκσμι, επειδή δεν του άρεσε το σκούρο χρώμα του δέρματός της.

Το δικαστήριο χαρακτήρισε τη δολοφονία ως «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», επισημαίνοντας την ακραία βιαιότητα της πράξης.

Η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα της 24ης Ιουνίου 2017, όταν ο δράστης έδωσε στη γυναίκα του ένα πλαστικό μπουκάλι με καφέ υγρό, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για φάρμακο που θα έκανε το δέρμα της πιο ανοιχτόχρωμο.

Στη συνέχεια, της άλειψε το υγρό στο σώμα και όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε για την έντονη μυρωδιά, την πυρπόλησε με ένα αναμμένο στικ λιβανιού.

Καθώς καιγόταν, της έριξε το υπόλοιπο υγρό και διέφυγε από το σημείο.

Η Λάκσμι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο από συγγενείς του δράστη, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της λίγες ώρες αργότερα.

Πριν πεθάνει, πρόλαβε να καταθέσει στην Αστυνομία, ότι ο σύζυγός της την κακοποιούσε και την εξευτέλιζε συστηματικά λόγω της εμφάνισής της, αποκαλώντας την συχνά «κάλι» (σκούρα).

Ο δικαστής Ραχούλ Τσούντχαρι, στην απόφασή του, τόνισε ότι το έγκλημα «σοκάρει τη συνείδηση» και δεν έχει θέση σε μια «υγιή και πολιτισμένη κοινωνία».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Λάκσμι προδόθηκε από τον ίδιο της τον σύζυγο, ο οποίος επέδειξε «υπέρμετρη σκληρότητα».

Ο δημόσιος κατήγορος Ντινές Παλιουάλ χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική», εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα αποτελέσει μήνυμα προς την κοινωνία. «Αν δεν προστατεύσουμε τις κόρες μας, τότε ποιος θα το κάνει;», δήλωσε συγκινημένος.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις φυλετικές προκαταλήψεις και τις βαθιά ριζωμένες διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με σκουρόχρωμο δέρμα στην Ινδία.

Η πίεση για «λεύκανση» του δέρματος παραμένει έντονη, με τη σχετική βιομηχανία καλλυντικών να αποφέρει ετησίως δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο καταδικασθείς διατηρεί το δικαίωμα έφεσης εντός 30 ημερών, ενώ η απόφαση θα πρέπει να επικυρωθεί από το ανώτερο δικαστήριο.

Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο πελάτης του είναι αθώος και ότι πρόκειται για τραγικό ατύχημα, επιμένοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την ενοχή του.