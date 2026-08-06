Η μεγαλύτερη επένδυση που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η Google στην Ινδία, ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκαλεί κύμα οργής στην πολιτεία Άντρα Πραντές. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με τον όμιλο του Ινδού δισεκατομμυριούχου Γκαουτάμ Αντάνι και εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει έως και 188.000 θέσεις εργασίας.

Ωστόσο, η διαμόρφωση ολόκληρης πλαγιάς σε αναβαθμίδες για τη φιλοξενία των εγκαταστάσεων έχει πυροδοτήσει έντονες διαμαρτυρίες για τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις.

«Τα data δεν πίνονται»

Στην πόλη Βισακαπατνάμ, πολίτες, μαθητές και ακτιβιστές διαδηλώνουν κρατώντας πανό με το σύνθημα «τα data δεν πίνονται» και απεικονίζοντας το λογότυπο της εταιρείας με χειροπέδες. Το κύριο σημείο τριβής εστιάζεται στην οξεία λειψυδρία που μαστίζει την περιοχή των 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου οι καθημερινές ανάγκες σε νερό φτάνουν τα 480 εκατομμύρια λίτρα, ενώ η διαθέσιμη παροχή μόλις που αγγίζει τα 410 εκατομμύρια. Η περιβαλλοντική οργάνωση Green Visakha προειδοποιεί ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω τους ήδη εξαντλημένους υδάτινους πόρους και κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις της με ενημερωτικές εκστρατείες και διαμαρτυρίες στις ακτές.

Work to build Google’s planned Indian data centre hub is in full swing, but mounting opposition from environmentalists is creating hurdles for the US tech ‌giant’s $15 billion project. @MunsifV has more https://t.co/O7PJ4XReRQ pic.twitter.com/pHI26FDvEy — Reuters (@Reuters) August 6, 2026

Η διαμάχη μεταφέρεται πλέον και στις δικαστικές αίθουσες. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Άντρα Πραντές έχει καλέσει την τοπική κυβέρνηση να απαντήσει στις καταγγελίες της οργάνωσης Jal Biradari ενόψει της ακροαματικής διαδικασίας στις 24 Αυγούστου, ενώ το Human Rights Forum έχει ήδη καταθέσει τρεις προσφυγές στο αρμόδιο περιβαλλοντικό δικαστήριο για πλημμελή αξιολόγηση των κινδύνων. Πέραν του νερού, έντονος είναι ο προβληματισμός και για την προστατευόμενη περιοχή Καμπαλακόντα, που απέχει μόλις 860 μέτρα από το εργοτάξιο και φιλοξενεί ευάλωτα είδη όπως λεοπαρδάλεις και παγκολίνους.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Άντρα Πραντές απορρίπτει τις κατηγορίες περί βιαστικής αδειοδότησης, χαρακτηρίζοντας το έργο μεταμορφωτικό για την τοπική οικονομία.

Παράλληλα, η Google διαβεβαιώνει ότι τηρεί στο ακέραιο τη νομοθεσία της χώρας και διευκρινίζει ότι θα εφαρμόσει προηγμένες τεχνολογίες αερόψυξης αντί για συστήματα που απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού, διασφαλίζοντας την προστασία των τοπικών υδάτινων αποθεμάτων.