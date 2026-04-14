Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε σήμερα ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του κρατιδίου Τσατίσγκαρ στην κεντρική Ινδία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 10 άνθρωποι και να τραυματιστούν περίπου 40, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

🇮🇳 A powerful explosion rocked the Vedanta coal power plant in Chhattisgarh, India. The plant, one of India’s largest privately owned generators, supplies electricity to the nearby giant aluminum factory. https://t.co/EoTIRmgkvc pic.twitter.com/2IWNqnPOVy — Prime (@nucleusprime) April 14, 2026

Η έκρηξη σημειώθηκε σε λέβητα εργοστασίου της Vedanta Limited, θυγατρικής της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου Vedanta Resources, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Βιομηχανίας της κρατιδιακής κυβέρνησης Λακάν Λαλ Ντεγουανγκάν. Διευκρίνισε πως η κατάσταση 24 τραυματιών χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του κρατιδίου Βίσνου Ντέο Σάι ανακοίνωσε πως θα διεξαχθεί «αμερόληπτη έρευνα» για να καταλογιστούν ευθύνες και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.

Τη θλίψη του για την τραγωδία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι. «Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου σε όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.