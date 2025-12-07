Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε πολυσύχναστο νυχτερινό κέντρο στην πολιτεία Γκόα, στη δυτική Ινδία, ανακοινώθηκε σήμερα από τον πρωθυπουργό της πολιτειακής κυβέρνησης Πραμόντ Σάβαντ και άλλους τοπικούς αξιωματούχους.

Στα θύματα συγκαταλέγονται «τρεις ως τέσσερις» τουρίστες, είπε ο πρωθυπουργός Σάβαντ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Press Trust of India. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί από τις Αρχές αν ανάμεσά τους ήταν αλλοδαποί και ποιες ήταν οι εθνικότητές τους.

#goafire

A horrific fire broke out at a club in the Indian state of Goa, leaving 23 people burnt to death and many others injured. According to local police, the fire started due to a cylinder explosion. pic.twitter.com/t57nUxkPER — Umar Sidique (@umar_938sadeeq) December 6, 2025

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ντισκοτέκ στην Αρπόρα, στην περιοχή Βόρεια Γκόα, διευκρίνισε η αστυνομία.

«Σήμερα είναι πολύ οδυνηρή μέρα για όλους μας στην Γκόα. Μεγάλη πυρκαγιά στην Αρπόρα στοίχισε τη ζωή σε 23 ανθρώπους», ανέφερε ο Σάβαντ, ο οποίος μετέβη επιτόπου, μέσω X.

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης πρόσθεσε πως «διέταξε να διενεργηθεί έρευνα» για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας κι αν «τηρούνταν οι κανόνες πυρασφάλειας» κι ο οικοδομικός κανονισμός. «Οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις βαρύτερες συνέπειες του νόμου, οποιαδήποτε αμέλεια θα αντιμετωπιστεί αυστηρά», τόνισε.

#WATCH | Goa | 23 people lost their lives after a major fire incident at Arpora. The injured are being taken to the hospital. pic.twitter.com/loquiYFLQq — ANI (@ANI) December 6, 2025

#WATCH | Goa | 23 people died after a fire broke out at a restaurant in North Goa’s Arpora. (Visuals from the spot) pic.twitter.com/HFrDlQeVNe — ANI (@ANI) December 6, 2025

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας εγκαυμάτων και οι υπόλοιποι από ασφυξία, πάντα σύμφωνα με τον Σάβαντ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Indian Express, πιθανή αιτία της πυρκαγιάς ήταν η ανατίναξη φιάλης αερίου που χρησιμοποιείτο στην κουζίνα.

Η Γκόα–άλλοτε πορτογαλική αποικία, που βρέχεται από τη θάλασσα του Ομάν–αποτελεί μαγνήτη για τους τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο. Τους χειμερινούς μήνες καταγράφεται κατά κανόνα η κορύφωση των επισκέψεων.

BREAKING: At least 23 people have been killed after a fire in Goa, India Read more on this story here: https://t.co/n8Swc0LWvd 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/sfkenLgGdC — Sky News (@SkyNews) December 6, 2025

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP, dpa, Reuters

Φωτογραφία: Times of India